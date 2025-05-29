29 Mayıs bankalar açık mı? 29 Mayıs'ta bankalar, kamu kurumları açık mı kapalı mı?

29 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü olması sebebiyle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Dünya tarihinin akışını değiştiren bu önemli günde bankaların açık olup olmadığı merak konusu oldu.

29 Mayıs İstanbul'un fethi, bugün büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2025 yılı itibarıyla, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne girildi. Bu anlamlı ve özel gün öncesinde, resmi tatil olup olmadığına dair sorular gündemdeki yerini korumaya başladı. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? İşte tüm ayrıntılar...

Bankada işlem yapacak vatandaşlar 29 Mayıs’ın hafta içine denk gelmesi nedeniyle bankaların Perşembe günü tatil olup olmadığını merak etmektedir.

29 MAYIS'TA BANKALAR, KAMU KURUMLARI AÇIK MI KAPALI MI?

29 Mayıs, resmi tatil olmadığı için bankalar başta olmak üzere tüm kamu kurumları normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecektir. Yani bugün, kamu kurumları ve bankalar açık olacak.

Bankalarda işlem yapacak olan vatandaşlar 29 Mayıs Perşembe günü herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Bankalar normal çalışma saatleri içinde hizmet verecektir.