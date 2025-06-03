3 Haziran 2025 Trabzon güncel elektrik kesinti listesi! Trabzon'da birçok ilçe karanlıkta kalacak
Trabzon’un birçok ilçelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin, bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceği bildirilirken, birçok mahallede saatler süreceği konusunda bilgi verildi.
Trabzon'da 3 Haziran 2025 Salı günü bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı.
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme, bakım ve arıza önleme çalışmaları nedeniyle il genelinde birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Trabzon'da 3 Haziran 2025 Elektrik kesintisinin ayrıntıları...
BUGÜN TRABZONUN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?
Bugün Trabzon'da elektrik kesintilerinin en çok etkileneceği ilçeler arasında Maçka, Yomra, Ortahisar ve Araklı yer alıyor. Çoruh EDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlı olarak ve önceden duyurularak yapıldığını belirterek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.
Kesintilerin belirli saat aralıklarında yaşanacağı belirtilirken, çalışmaların hızlı ve güvenli biçimde tamamlanması amaçlanıyor.
TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
3 HAZİRAN 2025 TRABZON GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ!
|İl
|İlçe
|Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|Kesinti Nedeni
|Kesintiden Etkilenecek Bölgeler
|TRABZON
|MAÇKA
|03.06.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|TEMELLİ MAH. -
|TRABZON
|MAÇKA
|03.06.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|OĞULAĞAÇ MAH. -
|TRABZON
|MAÇKA
|03.06.2025
|09:00
|15:00
|İşletme Bakım Çalışması
|ESİROĞLU MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|03.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|GÜRSEL MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|03.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KAYABAŞI MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|03.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ÇAMLICA MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|03.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|YOKUŞLU MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|03.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|YENİCE MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|03.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KÖMÜRCÜ MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|03.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ÖZDİL MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|04.06.2025
|09:00
|15:00
|Yatırım Çalışması
|GÜRSEL MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|04.06.2025
|09:00
|15:00
|Yatırım Çalışması
|KAYABAŞI MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|04.06.2025
|09:00
|15:00
|Yatırım Çalışması
|ÇAMLICA MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|04.06.2025
|09:00
|15:00
|Yatırım Çalışması
|YOKUŞLU MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|04.06.2025
|09:00
|15:00
|Yatırım Çalışması
|YENİCE MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|04.06.2025
|09:00
|15:00
|Yatırım Çalışması
|KÖMÜRCÜ MAH. -
|TRABZON
|YOMRA
|04.06.2025
|09:00
|15:00
|Yatırım Çalışması
|ÖZDİL MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|UĞURLU MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|BENGİSU MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|AKTOPRAK MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KİREÇHANE MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KARAKAYA MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|YENİKÖY MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|DÜZYURT MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ÇAMOBA MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|SUBAŞI MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|AKKAYA MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|GÖLÇAYIR MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|SOĞUKSU MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KARŞIYAKA MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ÇUKURÇAYIR MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|AKYAZI MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KAYMAKLI MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|1 NOLU BEŞİRLİ MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|GEÇİT MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|ALAÇAM MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|KARLIK MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|TOSKÖY MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|GÖZALAN MAH. -
|TRABZON
|ORTAHISAR
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|Yatırım Çalışması
|AKOLUK MAH. -
|TRABZON
|ARAKLI
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|PERVANE MAH. -
|TRABZON
|ARAKLI
|04.06.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|YONCALI MAH. -