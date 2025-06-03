3 Haziran 2025 Trabzon güncel elektrik kesinti listesi! Trabzon'da birçok ilçe karanlıkta kalacak

Trabzon’un birçok ilçelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin, bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceği bildirilirken, birçok mahallede saatler süreceği konusunda bilgi verildi.

Trabzon'da 3 Haziran 2025 Salı günü bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme, bakım ve arıza önleme çalışmaları nedeniyle il genelinde birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Trabzon'da 3 Haziran 2025 Elektrik kesintisinin ayrıntıları...

BUGÜN TRABZONUN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Bugün Trabzon'da elektrik kesintilerinin en çok etkileneceği ilçeler arasında Maçka, Yomra, Ortahisar ve Araklı yer alıyor. Çoruh EDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlı olarak ve önceden duyurularak yapıldığını belirterek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Kesintilerin belirli saat aralıklarında yaşanacağı belirtilirken, çalışmaların hızlı ve güvenli biçimde tamamlanması amaçlanıyor.

TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

3 HAZİRAN 2025 TRABZON GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ!