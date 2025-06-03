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3 Haziran 2025 Trabzon güncel elektrik kesinti listesi! Trabzon'da birçok ilçe karanlıkta kalacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3 Haziran 2025 Trabzon güncel elektrik kesinti listesi! Trabzon&#039;da birçok ilçe karanlıkta kalacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzon’un birçok ilçelerinde bugün elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin, bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşeceği bildirilirken, birçok mahallede saatler süreceği konusunda bilgi verildi.

Trabzon'da 3 Haziran 2025 Salı günü bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını açıkladı. 

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme, bakım ve arıza önleme çalışmaları nedeniyle il genelinde birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Trabzon'da 3 Haziran 2025 Elektrik kesintisinin ayrıntıları...

3 Haziran 2025 Trabzon güncel elektrik kesinti listesi! Trabzon'da birçok ilçe karanlıkta kalacak - 1. Resim

BUGÜN TRABZONUN HANGİ İLÇE VE MAHALLELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

Bugün Trabzon'da elektrik kesintilerinin en çok etkileneceği ilçeler arasında Maçka, Yomra, Ortahisar ve Araklı yer alıyor. Çoruh EDAŞ yetkilileri, kesintilerin planlı olarak ve önceden duyurularak yapıldığını belirterek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.

Kesintilerin belirli saat aralıklarında yaşanacağı belirtilirken, çalışmaların hızlı ve güvenli biçimde tamamlanması amaçlanıyor. 

TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

3 Haziran 2025 Trabzon güncel elektrik kesinti listesi! Trabzon'da birçok ilçe karanlıkta kalacak - 2. Resim

3 HAZİRAN 2025 TRABZON GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ! 

İlİlçeTarihBaşlama SaatiBitiş SaatiKesinti NedeniKesintiden Etkilenecek Bölgeler
TRABZONMAÇKA03.06.202509:0015:00İşletme Bakım ÇalışmasıTEMELLİ MAH. -
TRABZONMAÇKA03.06.202509:0015:00İşletme Bakım ÇalışmasıOĞULAĞAÇ MAH. -
TRABZONMAÇKA03.06.202509:0015:00İşletme Bakım ÇalışmasıESİROĞLU MAH. -
TRABZONYOMRA03.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıGÜRSEL MAH. -
TRABZONYOMRA03.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıKAYABAŞI MAH. -
TRABZONYOMRA03.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıÇAMLICA MAH. -
TRABZONYOMRA03.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıYOKUŞLU MAH. -
TRABZONYOMRA03.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıYENİCE MAH. -
TRABZONYOMRA03.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıKÖMÜRCÜ MAH. -
TRABZONYOMRA03.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıÖZDİL MAH. -
TRABZONYOMRA04.06.202509:0015:00Yatırım ÇalışmasıGÜRSEL MAH. -
TRABZONYOMRA04.06.202509:0015:00Yatırım ÇalışmasıKAYABAŞI MAH. -
TRABZONYOMRA04.06.202509:0015:00Yatırım ÇalışmasıÇAMLICA MAH. -
TRABZONYOMRA04.06.202509:0015:00Yatırım ÇalışmasıYOKUŞLU MAH. -
TRABZONYOMRA04.06.202509:0015:00Yatırım ÇalışmasıYENİCE MAH. -
TRABZONYOMRA04.06.202509:0015:00Yatırım ÇalışmasıKÖMÜRCÜ MAH. -
TRABZONYOMRA04.06.202509:0015:00Yatırım ÇalışmasıÖZDİL MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıUĞURLU MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıBENGİSU MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıAKTOPRAK MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıKİREÇHANE MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıKARAKAYA MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıYENİKÖY MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıDÜZYURT MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıÇAMOBA MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıSUBAŞI MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıAKKAYA MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıGÖLÇAYIR MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıSOĞUKSU MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıKARŞIYAKA MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıÇUKURÇAYIR MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıAKYAZI MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıKAYMAKLI MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım Çalışması1 NOLU BEŞİRLİ MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıGEÇİT MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıALAÇAM MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıKARLIK MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıTOSKÖY MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıGÖZALAN MAH. -
TRABZONORTAHISAR04.06.202509:0016:00Yatırım ÇalışmasıAKOLUK MAH. -
TRABZONARAKLI04.06.202509:0016:00İşletme Bakım ÇalışmasıPERVANE MAH. -
TRABZONARAKLI04.06.202509:0016:00İşletme Bakım ÇalışmasıYONCALI MAH. -

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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