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32.⁠ ⁠dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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32.⁠ ⁠dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
POMEM, Polis Akademisi, POMEM Sonuçları, Sınav Tarihleri, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci alım süreci, sözlü mülakat aşamasıyla birlikte son dönemece girildi. Toplam 12 bin polis adayı kontenjanıyla açılan ilana başvuran binlerce aday, yazılı sınav ve fiziki yeterlilik aşamalarının ardından sözlü sınav sürecine dahil oldu. Şimdi ise gözler, sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine çevrildi. 32.⁠ ⁠dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekleniyor.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın takvimine göre sözlü sınav tarihleri 10 Haziran 2025 itibarıyla açıklanmıştı. Adaylar, sınav yerlerini ve tarihlerini, e-Devlet bilgileriyle www.pa.edu.tr adresi üzerinden öğrenmişti. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sözlü mülakatların büyük bölümü tamamlandı. Peki, 32.⁠ ⁠dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

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32.⁠ ⁠DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı içerisinde başvurularla başlayan 32. Dönem POMEM sürecinde sona yaklaşılıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen alım sürecinde, mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından tüm gözler sonuç tarihine çevrildi.

Lisans ve ön lisans mezunu binlerce aday, 12 bin kişilik kontenjanla ilgili değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağını merak ediyor.

32. Dönem POMEM sonuç açıklama tarihi henüz paylaşılmadı.  Sonuçların www.pa.edu.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların Temmuz ayı içerisinde erişime açılacağı öngörülüyor.

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32.⁠ ⁠DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM sözlü mülakatlarına ilişkin sınav yeri ve tarih bilgilerini 10 Haziran 2025 tarihinde adaylarla paylaştı. Adaylar, sınav giriş bilgilerini e-Devlet şifreleriyle birlikte Polis Akademisi’nin resmi internet adresi üzerinden görüntüledi.

Sınavlar belirlenen merkezlerde yüz yüze yapıldı ve planlanan takvime uygun şekilde sözlü mülakat süreci başlatıldı. Söz konusu mülakatlar Türkiye genelinde birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARINDA SON DURUM

Sözlü sınavların büyük bölümü tamamlanırken, adayların değerlendirme süreci Polis Akademisi tarafından yürütülüyor. 

Adayların 32. Dönem POMEM gelişmelerini www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri ve sadece resmi duyurulara itibar etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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