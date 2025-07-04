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4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları paylaşıldı! Bugün alınan atama kararları neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları paylaşıldı! Bugün alınan atama kararları neler?
Resmi Gazete, Rekabet Kurumu, İlanlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Temmuz 2025 Cuma tarihli ve 32946 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Buna göre, gündemde yer alan bilgiler arasında Cumhurbaşkanlığına vekâlet, önemli yönetmelik değişiklikleri ve birçok ilanlar yer aldı. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Bugünkü sayıda, kamu güvenliği ve kamu personeliyle ilgili önemli yönetmelik değişiklikler yapıldı.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler ön plana çıkarken Rekabet Kurumu personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları paylaşıldı! Bugün alınan atama kararları neler? - 1. Resim

BUGÜN ALINAN ATAMA KARARLARI NELER? 

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekâlet etmesine dair tezkere Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları paylaşıldı! Bugün alınan atama kararları neler? - 2. Resim

YENİ YÖNETMELİKLER

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları paylaşıldı! Bugün alınan atama kararları neler? - 3. Resim

TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/2) yayımlandı ve bazı ürünlerin ithalatında yeni gözetim kuralları belirlendi.

İLANLAR BÖLÜMÜ

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

Bugünkü sayıda ise T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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