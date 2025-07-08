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9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından paylaşılan verilere göre; Adana’nın Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan ilçelerinde 9-10 Temmuz 2025 Salı günü elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Adana'da 9-10 Temmuz 2025 tarihinde, Toroslar EDAŞ tarafından gerçekleştirecek planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacağını belirtti.

Kesintiler özellikle Seyhan ilçesinde başta olmak üzere Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan gibi ilçelerinde geçici olarak  gidecektir. 

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

9-10 TEMMUZ ADANA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Toroslar EDAŞ, altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında belli saatler arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıklar için Toroslar EDAŞ'ın resmi internet adresi takip edilebilir. 

Bölgede yaşayan vatandaşların elektrik kesintisi saatleri boyunca mağduriyet yaşamaması adına bazı önlemleri almaları tavsiye edilir. Özellikle jeneratör kullanacak kişilerin can güvenliği açısından şebeke ayırıcılarının kapatılası önerilir. 

Adana elektrik kesintisi hakkında daha detaylı bir bilgi almak için Toroslar EDAŞ'ın resmi internet adresini takip edebilirsiniz.

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

SEYHAN, ÇUKUROVA, YÜREĞİR, SARIÇAM, KARAİSALI, CEYHAN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

9-10 Temmuz Adana elektrik kesintisi sorgulama: Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan'da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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