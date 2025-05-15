A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 10:33 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 10:34 - Güncelleme:

A 101, 15 Mayıs Perşembe günü itibarıyla birbirinden avantajlı ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu haftanın "Aldın Aldın" kampanyasında dikkat çeken indirimler arasında yepyeni ürünlerde yer alıyor. 88 tuşlu piyano 9.999 TL, tabureli bateri seti 7.499 TL, 3 musluklu su sebili 5.499 TL ve buharlı temizleyici 999 TL’den satılıyor. Ayrıca mutfak ürünlerinden yapı malzemesine kadar birçok ürün katalogda yerini aldı.

Yeni haftada A101’in “Aldın Aldın” kampanyasıyla birçok fırsat ürünü yine raflardaki yerini alıyor. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda, mutfak ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride ürünler vardır. Öne çıkan ürünler arasında 65" UHD Android Tv 25.999 TL, Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL, Bluetooth Kulaklık 399 TL, 3 Musluk Su Sebili 5.499 TL, 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL'den satışa çıktı. İşte 15 Mayıs tarihli A101 Aldın Aldın kampanyasında öne çıkan ürünlerin tam listesi! 15 MAYIS A101 BU HAFTA AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ 65" UHD Android Tv 25.999 TL Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL Bluetooth Kulaklık 399 TL 3 Musluk Su Sebili 5.499 TL 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL Buharlı Temizleyici 999 TL Filtre Kahve Makinesi 1.999 TL Şarjlı Çırpıcı 179 TL Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL Cyclone Süpürge 4.499 TL Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL Taraftar Lisanslı Telefon Standı 139 TL Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör 599 TL Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 349 TL 88 Tuşlu Piyanı 9.999 TL Akülü Araba 7.299 TL Tabureli Dijital Bateri Seti 7.499 TL Çantalı Keman 2.499 TL Çocuk Duvar Saati 249 TL Döküm Pancake Tavası 349 TL Katlanır Piknik Masası 449 TL Pompalı Termos 325 TL Piknik Sepeti 225 TL Döküm Krep Tava 349 TL Kanatlı Kurutmalık 525 TL Ütü Masası 999 TL Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL 4 Katlı Sepet Düzenleyici 249 TL Dolap İçi Düzenleyici Raf 69,50 TL Spatula 55 TL 500 ML Motor Temizleyici Sprey 119 TL 200 ML Pas Sökücü Sprey 69,50 TL Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL Akrilik Silikonize Bant 35 TL Halı Bandı 49,50 TL 600 G Tam Yağlı Kaşar Peyniri 189 TL 1 KG Az Yağlı Taze Peynir 149 TL 125 G Dip&Cips Soslu Yoğurt 25 TL 1 KG Tuzlu Fıstık 125 TL İlgili Haber A 101'de indirim yağmuru başlıyor! Haftanın yıldızı raflarda

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin