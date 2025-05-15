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A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101&#039;de 15 Mayıs&#039;ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A 101, 15 Mayıs Perşembe günü itibarıyla birbirinden avantajlı ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu haftanın "Aldın Aldın" kampanyasında dikkat çeken indirimler arasında yepyeni ürünlerde yer alıyor. 88 tuşlu piyano 9.999 TL, tabureli bateri seti 7.499 TL, 3 musluklu su sebili 5.499 TL ve buharlı temizleyici 999 TL’den satılıyor. Ayrıca mutfak ürünlerinden yapı malzemesine kadar birçok ürün katalogda yerini aldı.

Yeni haftada A101’in “Aldın Aldın” kampanyasıyla birçok fırsat ürünü yine raflardaki yerini alıyor. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda, mutfak ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride ürünler vardır.

Öne çıkan ürünler arasında 65" UHD Android Tv 25.999 TL, Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL, Bluetooth Kulaklık 399 TL,  3 Musluk Su Sebili 5.499 TL, 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL'den satışa çıktı.

İşte 15 Mayıs tarihli A101 Aldın Aldın kampanyasında öne çıkan ürünlerin tam listesi!

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 1. Resim

15 MAYIS A101 BU HAFTA AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

65" UHD Android Tv 25.999 TL

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL

Bluetooth Kulaklık 399 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 2. Resim

3 Musluk Su Sebili 5.499 TL

7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 3. Resim

Buharlı Temizleyici 999 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.999 TL

Şarjlı Çırpıcı 179 TL

Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL

Cyclone Süpürge 4.499 TL

Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 4. Resim

Taraftar Lisanslı Telefon Standı 139 TL

Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör 599 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 349 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 5. Resim

88 Tuşlu Piyanı 9.999 TL

Akülü Araba 7.299 TL

Tabureli Dijital Bateri Seti 7.499 TL

Çantalı Keman 2.499 TL

Çocuk Duvar Saati 249 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 6. Resim

Döküm Pancake Tavası 349 TL

Katlanır Piknik Masası 449 TL

Pompalı Termos 325 TL

Piknik Sepeti 225 TL

Döküm Krep Tava 349 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 7. Resim

Kanatlı Kurutmalık 525 TL

Ütü Masası 999 TL

Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL

4 Katlı Sepet Düzenleyici 249 TL

Dolap İçi Düzenleyici Raf 69,50 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 8. Resim

Spatula 55 TL

500 ML Motor Temizleyici Sprey 119 TL

200 ML Pas Sökücü Sprey 69,50 TL

Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL

Akrilik Silikonize Bant 35 TL

Halı Bandı 49,50 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 9. Resim

600 G Tam Yağlı Kaşar Peyniri 189 TL

1 KG Az Yağlı Taze Peynir 149 TL

A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda! - 10. Resim

125 G Dip&Cips Soslu Yoğurt 25 TL

1 KG Tuzlu Fıstık 125 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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