A101 15 Mayıs 2025 kataloğu! A101'de 15 Mayıs'ta büyük fırsatlar! Piyano, Bateri Seti, Su Sebili ve daha fazlası mağazalarda!
A 101, 15 Mayıs Perşembe günü itibarıyla birbirinden avantajlı ürünler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu haftanın "Aldın Aldın" kampanyasında dikkat çeken indirimler arasında yepyeni ürünlerde yer alıyor. 88 tuşlu piyano 9.999 TL, tabureli bateri seti 7.499 TL, 3 musluklu su sebili 5.499 TL ve buharlı temizleyici 999 TL’den satılıyor. Ayrıca mutfak ürünlerinden yapı malzemesine kadar birçok ürün katalogda yerini aldı.
Yeni haftada A101’in “Aldın Aldın” kampanyasıyla birçok fırsat ürünü yine raflardaki yerini alıyor. Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda, mutfak ürünlerinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride ürünler vardır.
Öne çıkan ürünler arasında 65" UHD Android Tv 25.999 TL, Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL, Bluetooth Kulaklık 399 TL, 3 Musluk Su Sebili 5.499 TL, 7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL, Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL'den satışa çıktı.
İşte 15 Mayıs tarihli A101 Aldın Aldın kampanyasında öne çıkan ürünlerin tam listesi!
15 MAYIS A101 BU HAFTA AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
65" UHD Android Tv 25.999 TL
Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.799 TL
Bluetooth Kulaklık 399 TL
3 Musluk Su Sebili 5.499 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 7.999 TL
Buharlı Temizleyici 999 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.999 TL
Şarjlı Çırpıcı 179 TL
Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı 299 TL
Cyclone Süpürge 4.499 TL
Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 899 TL
Taraftar Lisanslı Telefon Standı 139 TL
Taraftar Lisanslı Bluetooth Hoparlör 599 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 349 TL
88 Tuşlu Piyanı 9.999 TL
Akülü Araba 7.299 TL
Tabureli Dijital Bateri Seti 7.499 TL
Çantalı Keman 2.499 TL
Çocuk Duvar Saati 249 TL
Döküm Pancake Tavası 349 TL
Katlanır Piknik Masası 449 TL
Pompalı Termos 325 TL
Piknik Sepeti 225 TL
Döküm Krep Tava 349 TL
Kanatlı Kurutmalık 525 TL
Ütü Masası 999 TL
Raflı Çok Amaçlı Dolap 2.999 TL
4 Katlı Sepet Düzenleyici 249 TL
Dolap İçi Düzenleyici Raf 69,50 TL
Spatula 55 TL
500 ML Motor Temizleyici Sprey 119 TL
200 ML Pas Sökücü Sprey 69,50 TL
Sıcak Mum Silikon Tabancası 299 TL
Akrilik Silikonize Bant 35 TL
Halı Bandı 49,50 TL
600 G Tam Yağlı Kaşar Peyniri 189 TL
1 KG Az Yağlı Taze Peynir 149 TL
125 G Dip&Cips Soslu Yoğurt 25 TL
1 KG Tuzlu Fıstık 125 TL