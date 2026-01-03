3-9 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde A101 aktüel kataloğu yayınladı. A101 marketlerde bu hafta gıda, temizlik, süt ürünleri ve atıştırmalık kategorilerinde dikkat çeken ürünler raflarda yerini aldı. Uygun fiyatları ürünleriyle öne çıkan A101, yeni yılın ilk haftasında da araştırılıyor.

A101'de "Haftanın Yıldızları" heyecanı devam ediyor. 3 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni indirim kataloğuyla, ihtiyaçlar en uygun fiyatlarla giderilebiliyor. Vatandaşların her hafta büyük bir merakla beklediği A101 aktüel kataloğunun paylaşılmasıyla, temizlik ve kişisel bakım ürünlerindeki dev fırsatlar öne çıktı. 9 Ocak 2026 tarihlerine kadar devam edecek bu indirimli kampanya tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

İŞTE 3-9 OCAK 2026 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Nar / Irmak Küp Şeker 1 Kg 54,50 TL

Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 219,50 TL

Kemal Kükrer Nar Ekşisi 250 ml 172,50 TL

Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 99,50 TL

Barilla Makarna 500 gr 42,95 TL

Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 69,50 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 65 TL

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 65 TL

Fİnish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 32'li 179 TL

Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 159 TL

Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 109 TL

Kaanlar Tereyağı 500 gr 235 TL

Kebir Tereyağı 500 gr 260 TL

Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 159 TL

Dondurulmuş Piliç Kasap Köfte 1 Kg 129 TL

Piliç Döner 200 gr 67,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 65 TL

Çokça Kahvaltılık Sos 300 gr 39,50 TL

McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 4x100 gr 54,50 TL

Xroll Pötibör Bisküvi 1 Kg 63,50 TL

Milka Bubbles Çikolata 97 gr 59,50 TL

Torku Freama Kakaolu Fındık Krema 400 gr 72,50 TL

Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 145 TL

Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 6x330 ml 80 TL

Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

Nescafe Gold 100 gr 175 TL

Nescafe Klasik 200 gr 175 TL

Marmarabirlik Çizik Yeşil Zeytin 800 gr 135 TL

Marmarabirlik Kuru Sele Siyah Zeytin 750 gr 129 TL

Balparmak Çıt Kapak Yayla Çiçek Balı 250 gr 139 TL

