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a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A101'e indirimli ürünler gelmeye devam ediyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Buna göre, bugün A101'e dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor. Birbirinden farklı birçok ürün raflara yerleşirken birçok kategorideki ürünlerin fiyatları araştırılmaya başladı.

10 Temmuz Perşembe günü A101 Aldın Aldın kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda bulunan; karavan, dondurucu, beyaz eşya, davlumbaz, fırın, bulaşık makinesi ve  daha birçok ürün satışa çıkıyor. İşte 10 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler ve fiyat listesi...

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 1. Resim

10 TEMMUZ A101'E NELER GELECEK?

10 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber teknolojik ürünler, mutfak eşyaları ve birçok malzeme uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bugün  A 101'e Soğutucu net hacim: 356 L, Dondurucu net hacim: 115 L, Dondurma kapasitesi: 5,2 kg/24 saat, USB, lightning, TYPE C ve micro-USB dönüştürücü, 3 fonksiyonlu (el blender’I, doğrayıcı, çırpıcı)2+1 yıl garanti, çekme karavan ve motosiklet gibi birçok ürün raflara yerleşti.

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 2. Resim

10 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER!

4.00 Çekme Karavan 299.000 TL

Taşınabilir Portatif Klima 26.999 TL

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 3. Resim

Overlok Makinesi 5.499 TL

Masaj Aleti 1.299 TL

Tavan Tipi Fan 899 TL

El Blender Seti 1.799 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL

Şarj Edilebilir Mix&Go 999 TL

Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 4. Resim

Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 7.499 TL

Inox Bulaşık Makinesi 11.999 TL

No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Çamaşır Makinesi 12.999 TL

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 5. Resim

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 6. Resim

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 7. Resim

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 8. Resim

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 9. Resim

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 10. Resim

a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor - 11. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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