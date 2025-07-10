a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 17:56 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 17:57 - Güncelleme:

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A101'e indirimli ürünler gelmeye devam ediyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. Buna göre, bugün A101'e dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor. Birbirinden farklı birçok ürün raflara yerleşirken birçok kategorideki ürünlerin fiyatları araştırılmaya başladı.

10 Temmuz Perşembe günü A101 Aldın Aldın kataloğu internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda bulunan; karavan, dondurucu, beyaz eşya, davlumbaz, fırın, bulaşık makinesi ve daha birçok ürün satışa çıkıyor. İşte 10 Temmuz Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler ve fiyat listesi... 10 TEMMUZ A101'E NELER GELECEK? 10 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğunun yayınlanmasıyla beraber teknolojik ürünler, mutfak eşyaları ve birçok malzeme uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bugün A 101'e Soğutucu net hacim: 356 L, Dondurucu net hacim: 115 L, Dondurma kapasitesi: 5,2 kg/24 saat, USB, lightning, TYPE C ve micro-USB dönüştürücü, 3 fonksiyonlu (el blender’I, doğrayıcı, çırpıcı)2+1 yıl garanti, çekme karavan ve motosiklet gibi birçok ürün raflara yerleşti. 10 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! 4.00 Çekme Karavan 299.000 TL Taşınabilir Portatif Klima 26.999 TL Overlok Makinesi 5.499 TL Masaj Aleti 1.299 TL Tavan Tipi Fan 899 TL El Blender Seti 1.799 TL Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.999 TL Şarj Edilebilir Mix&Go 999 TL Elektrikli Çay Makinesi 1.199 TL Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 7.499 TL Inox Bulaşık Makinesi 11.999 TL No-Frost Buzdolabı 19.999 TL Çamaşır Makinesi 12.999 TL İlgili Haber a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101’e bugün dondurucu, benzinli motosiklet, karavan geliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin