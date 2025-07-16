Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt tarihleri belli oldu

Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlanan binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, yeni dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde, açıköğretimde üniversite okumak isteyen birçok kişi, "Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusuna cevap aramaya başladı.

AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim üniversitesi kayıt tarihleri her üniversiteden üniversiteye göre değişmektedir. Türkiye'de birçok devlet üniversitesi vardır. Her üniversitenin kendine ait akademik takvimi vardır. Bu nedenle gitmek istenilen üniversitesinin resmi hesabından akademik takvimine bakılması önerilir.

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi kayıt tarihleri ile iİstanbul Üniversitesi'nin Uzaktan Eğitim Fakültesi kayıt tarihleri birbirinden farklıdır. Bu sebeple kayıt yaptırmayı düşünenler üniversitenin resim sitesinden güncel akademik takvim ve kayıt tarihlerini takip edebilir.

AÖF ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin takvimine bakıldığında ikinci üniversite kayıtları 21 Temmuz-17 Ekim 2025 tarihleri arasındadır. Herhangi bir üniversite mezunu olan herkes, sınavsız olarak ikinci üniversite kayıtlarını yaptırabilir.

Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan resmi akademik takvime göre kayıt tarihleri şu şekildedir;

GÜZ DÖNEMİ Kayıt Türü Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihi** Süre - İkinci Üniversite 21 Temmuz 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 89 gün - ÖSYS Yeni Kayıt* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. - TR-YÖS 18 Ağustos 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 61 gün - Dikey Geçiş* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. - Dikey Geçiş Ek Yerleştirme* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. - ÖSYS Ek Yerleştirme* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. - Sağlık Lisans Tamamlama* YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır. - Yatay Geçiş 08 Eylül 2025 Pazartesi - 12 Eylül 2025 Cuma 5 gün - Yatay Geçiş Ders Ekleme*** 13 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 5 gün - Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma 12 gün

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversite Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) için ise 2025 -2026 akademik yılına ait şu an için kesin kayıt tarihleri resmi olarak duyurulmamıştır. Ancak 2024-2025 yılı için ikinci üniversite kayıtları 27 Temmuz - 27 Eylül 2024 tarihlerinde yapılmıştır.