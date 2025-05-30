Adalet Bakanlığı memur alımı şartları neler? Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı!

Adalet Bakanlığı memur alımı şartları son dakika gelişmeleriyle gündeme geldi. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklik yapılması sebebiyle yaş şartı başta olmak üzere yeni kadrolar ve şartları, zabıt katipliği alımı sınavı, KPSS puan türlerinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de paylaşıldı.

Adalet Bakanlığı yeni memur alım şartları arama motorlarını araştırılıyor. Adalet Bakanlığı memur sınav, atama ve nakil yönetmeliğinden kapsamlı değişiklik yaşandı. Yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIM ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç değişikliklerle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, "Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptık." dedi.

ADALET BAKANLIĞI YENİ MEMUR ALIM ŞARTLARI 2025 NELER?

Bakan Tunç, tarafından yapılan açıklamayla beraber alım şartlarında şu başlıklar öne çıktı;

35 yaş sınırı kaldırılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı. Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları da belli oldu. Uygulama sınavında anlam bütünlüğünün artacağı yenilikler gerçekleşti. Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi.

Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden ayrı olarak değerlendirilecektir. Farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacaktır.