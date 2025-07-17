Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Adalet Bakanlığı'nın 20 bin personel alacağını duyurdu. Ardından Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, ne zaman başlıyor? soruları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel alımı yapılacağını ''Zabıt Katibi, Destek Personeli ve diğer konularda toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum.'' ifadeleriyle duyurdu.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanlığı'na personel alımı noktasında 20 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alım tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre personel alımı şartları revize edildi. 35 yaş sınırı kaldırılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı. Fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi, atanma şartları belirlendi. Uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak değişiklikler yapıldı. Boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı. Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız değerlendirilecek, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak.