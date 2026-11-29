Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)
Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık listesi paylaşıldı. Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranını kontrol eden vatandaşlar Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş ilçelerinde yapılan kesintilerin saat ve tarihlerini araştırıyor.
Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık programının duyurulması ile beraber yapılacak çalışmaların gün ve saatleri de belli oldu. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri resmi kanallar aracılığıyla paylaşıldı. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti listesi...
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 KASIM 1-2 ARALIK
ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MADENLİ, ÇULHAOĞLU/5, KESTEK, NANELİ, ERKEĞİN, GÜLDÜĞÜN, HULKANA, KARMIŞ, KİRAZLIDERE, KÜP, TABANLI, TERELİ, ATAKLI, FETTAHLI, FİLİKLİ MERKEZ, USTALAR, AGÇALI, CANANLI, CUMAHOCALAR, HACIMUSALI MERKEZ, HALİLHOCALAR, İMANCILAR, SOLAKKADİRLİ, YÖRÜKLÜ, ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, SOFUDEDE, ZEYNEPOĞLU, CİNGÖZ, KUŞCUSOFULU MERKEZ, MERKEZBOZTAHTA, MULLAÖMERLİ, İSKAN, NUHLU MERKEZ, VAHAPLI, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 133/1, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156/1, 157, 158, 159, 161, 163, 167, ATATÜRK, BİLİNMEYENYOL, BİLİNMEYENYOL/1, HALİL YÜKSEK, KELERBAŞI, KIZIL OLUK, 177, 181, 182, 183, 185, 185/2, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 225/1, 227, 229, 232, 233, 236, 242, 243, 245, 254, 256, 259, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 280, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 308, 344, 345, 348, 349, 350, 351, 355, 359, 364, ATATÜRK/1, BAŞPINAR, DEĞİRMENCİK, HACI HİMMET DAĞ, KOSURGA, MENİŞLER, SOLAKLIOĞLU, ŞEHİT AHMET KIGAN, ŞEHİT ALİ BARCI
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 107, 124, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, ALİ SIR NEVAİ, CEMİL MERİÇ, KARABAĞ, KÖRFEZ, M.SEPETÇİOĞLU, PRF.DR.KEMAL DAL, ŞEHİT GÖKMEN GÖĞEBAKAN, TAYYAR BÜYÜKÇİÇEK, EBULFEYZ ELÇİBEY
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 167, 168, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, KEMAL KATITAŞ, YAVUZ SULTAN SELİM
Bakım Çalışması
01.12.2026 12:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, 166, 167, 168, 169, 170, ADNAN MENDERES, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, SAFAHAT, SEMERKAND, ŞAKİR ÖZDEN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, YUSUF YILDIRIM, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 189, DR.KAZIM MUTLU, DR.MEHMET DOĞAN, DR.MUSTAFA ALTAN, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, NURİ AYRANCI, ÖMER ÖZGE, TAHİR ATASOY
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 166, 167, 168, 169, 170, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, 174, 176, 178, 183, DR.KAZIM MUTLU, DR.MEHMET DOĞAN, DR.MUSTAFA ALTAN, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, NURİ AYRANCI, ÖMER ÖZGE, TAHİR ATASOY
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, 166, ADNAN MENDERES, ALİ CAF, ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, MİMAR SİNAN, SAFAHAT, SEMERKAND, ŞAKİR ÖZDEN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, YUSUF YILDIRIM
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 81187, 81212, 81213, 81214, 81215, ANADOLU LİSESİ, SÜLEYMAN DEMİREL, 82113, 82117
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85387, 85385, 85341, 85339, 85353, 85343, 85349, 85351, 85355, 85383, 85331, 85337, 85389
Bakım Çalışması
30.11.2026 13:45 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85024, 85018, 85022, 85026, 85028, FAZLI METO, 85030, 85020, 85010
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89138
Bakım Çalışması
01.12.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89092, 89009
Bakım Çalışması
01.12.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRTAŞ CEYHUN, 89116
Bakım Çalışması
01.12.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89120, GAZETECİLER
Bakım Çalışması
01.12.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89014, GAZETECİLER, 89008
Bakım Çalışması
01.12.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89014, 89018, 89028, 89040, 89076
Bakım Çalışması
01.12.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89018, 89024, 89028, 89032, DEMİRTAŞ CEYHUN
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 78108, 78119, 78121, 78122, 78123, 78125, 78126, 78133, KASIM ENER, 71315, 71321, 71325, 71329, 71331, 71333, 71335, 71337, 71339, 71341, 71345, 71347, 71351, 71355, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ŞAİR HASİBE HATUN
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 71347, 71349, 71351, 71357, 71375, 71377, 71383, 71395, 71405, ALPARSLAN TÜRKEŞ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 78105, 78107, 78108, 78110, 78113, AHMET SAPMAZ, KASIM ENER
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 78073, 78074, 78081, 78082, 78083, 78087, 78088, 78090, 78096, 78120, 78121, 78123, AHMET SAPMAZ, ALİ SEPİCİ, AYDIN GÜN, ŞEHİT MUSTAFA ÖZBEK, ŞEHİTLER
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85341, 85359, 85365, 85367, 85375, 85377, 85379, 85381
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 77233, 77234, 77237, 77242, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
01.12.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85054, 85357, 85359, 85363, 85365, 85383, HACI BEKTAŞ VELİ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89190, DEMİRTAŞ CEYHUN, 85427, 85433, 85435, 85441, 85445, 85447, 85449, 85451, 85453, 85455, 85457, 85459, 85461, 85463, 85467, 85471, 85473, 85475, 85477, 85479, 85481
Bakım Çalışması
01.12.2026 12:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85032, 85036, 85046, 85048, 85050, 85052, 85054, 85056, 85058, HACI BEKTAŞ VELİ
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84268, 84324, 84326, 84327, 84328, 84329, 84330, KURTTEPE SINIR, 83100, 83136
Bakım Çalışması
01.12.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 77232, 77233, 77234, 77235, 77236, 77237, 77239, 77242, 77244, 77245, SÜLEYMAN DEMİREL, TURGUT ÖZAL
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDİUŞAĞI, MERKEZ AKKAYA, PINARGÖZÜ, PINARGÖZÜ KARADAYILI, TENKERLİ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇONDU/MERKEZ, KALEUŞAĞI, TÖMEKLER, AVUÇLAR, KERİMUŞAĞI, ORUÇLU MERKEZ, ŞAHMURATLI MERKEZ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURUKOYAK, ŞAHMURATLI MERKEZ
İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, İMAMOĞLU, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1161, 1164, 1165, 1165/1, 1166, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, 1182, KÜME EVLERİ-, MALIHIDIRLI-, MALTEPE, 1392, 1392/2, 1393, 1394, 1397, 1397/1, 1399, PEKMEZCİ-, BOZTEPE, DİLEK, CERENLİ, EĞECİUŞAĞI, EĞERCİUŞAĞI MEZRA, KARAYUSUFLU, ŞARIKLI, TÜLÜLER, KARLIK, KEPEZTEPE, KÖSEFAKILI
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1015/1, 1018, 1020, 1021, 1022, 1024, 1031/2, 1038/2, 1039, 1041/1, AYVALI, 1274, 1274/2, 1274/4, 1274/5, 1274/6, 1275, 1277/2, 1277/4, 1277/7, 1280/3, 1282/1, 1283, SOKUTAŞ-, ÜÇHÜYÜK-
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK MERKEZ, AKGEDİK, EREZ DERESİ, ESKİ DURAK, KELEBEK, DURAK MERKEZ, MURTÇUKURU MERKEZ
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MADENLİ, ÇULHAOĞLU/5, KESTEK, NANELİ, ERKEĞİN, GÜLDÜĞÜN, HULKANA, KARMIŞ, KİRAZLIDERE, KÜP, TABANLI, TERELİ, ATAKLI, FETTAHLI, FİLİKLİ MERKEZ, USTALAR, AGÇALI, CANANLI, CUMAHOCALAR, HACIMUSALI MERKEZ, HALİLHOCALAR, İMANCILAR, SOLAKKADİRLİ, YÖRÜKLÜ, ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, SOFUDEDE, ZEYNEPOĞLU, CİNGÖZ, KUŞCUSOFULU MERKEZ, MERKEZBOZTAHTA, MULLAÖMERLİ, İSKAN, NUHLU MERKEZ, VAHAPLI, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRIKLI MERKEZ
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ EFENDİ, ARDIÇ, BAHÇELİEVLER, BİLİNMEYEN13, BİLİNMEYEN14, BİLİNMEYEN5, BİLİNMEYEN7, BİLİNMEYEN8, ÇEVLİK İBO OSMAN, GÖKÜLÜ YURDU16, KİRAZLI YAYLA, KİRAZLI YAYLA1, OSMAN KUŞDEMİR, SARIÇAYIR, YUKARI KURDAK2, ÖTÜKEN/16, TEPEBAŞI
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/10, ÖTÜKEN/16, ÖTÜKEN/8, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI/2
Bakım Çalışması
02.12.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, ÖTÜKEN/11, ÖTÜKEN/14, ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/12, ÖTÜKEN/10, ÖTÜKEN/16
Bakım Çalışması
02.12.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/13, ÖTÜKEN/16, ÖTÜKEN/19, ÖTÜKEN/20, TEPEBAŞI
Bakım Çalışması
02.12.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇ, ÇAMIN İÇİ, ÇAMIN İÇİ1, ÇAMIN İÇİ4, SARIÇAYIR, YUKARI KUNDAK1, YUKARI KUNDAK2, YUKARI KURDAK, YUKARI KURDAK1, YUKARI KURDAK2
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUTTALİPLİ, YAĞCIKÖY, AKIŞLI HÜLBÜLÜ, BOZUKHÜSÜR, ÇORLU MERKEZ, KALAYÇILAR, HACILI, HASANLI, KARAHASANLI MERKEZ
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 10, 14, 16, 17, 18, 2, 23, 3, 8, 9, CENGİZHAN, SAHİL
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, KÖSELİ, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABİDE, AKDENİZ, CEMRE, ÇAĞDAŞ, DEMET, EGE, GÖNÜL, GÖRGÜN, GÜNERİ, KESKİN, LEVENT, ŞEVKİ PAŞA
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9064, 9073, ASLIHAN, BURKAY, DORUK, EFSANE, GÖKÇE, KUBİLAY, ÖRTÜLÜ, SIRKINTI, SIRMA, ŞEHİT ZEKİ ÖZER, ŞİRİN, YEMEN
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERHATLI MERKEZ, FERHATTEPESİ, GÖNÜCEK, KÜTÜKLER
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURALUŞAĞI MERKEZ, KAHVELİ, KEMERKÖY, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR, DOĞANLAR (YUKARI )-, İŞLETME/1, SAZAK
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİKİLİTAŞ, İDEMKÖY MERKEZ, ORTAKÖY, BÖĞRÜDELİK, KARABÜK/3, TUFANLI MERKEZ
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 1002, 1003, 1005, 1007, 1009, 101, 1010, 1011, 1014, 1026, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 113, 115, 116, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 134, 136, 14, 144, 15, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 171, 18, 180, 183, 19, 195, 2, 20, 206, 207, 208, 209, 21, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 229, 23, 234, 239, 243, 245, 246, 247, 248, 25, 250, 26, 260, 261, 269, 27, 271, 272, 272/1, 273, 276, 276/1, 278, 28, 280, 282, 284, 286, 29, 290, 293, 294, 295, 298, 298/1, 299, 3, 30, 303, 305, 307, 308, 309, 31, 313, 314, 315, 317, 319, 32, 323, 325, 327, 329, 33, 337, 339, 341, 343, 349, 351, 353, 355, 357, 359-, 362-, 363, 368, 369, 37, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 38, 380, 384, 386, 388, 39, 392, 396, 40, 400, 402, 403, 406, 41, 410, 411, 412, 413, 415, 419, 42, 420, 421, 424, 426, 429, 43, 432, 435, 437, 438, 439, 442, 443, 448, 449, 449/11, 449/4, 449/6, 451, 454, 456, 456/1, 457, 459, 460, 460/1, 460/2, 461, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 473, 476, 478, 479, 48, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 49, 491, 492, 494-, 496, 5, 50, 501, 501/1, 503, 504, 507, 51, 511-, 513, 516, 517, 518, 519, 52, 521, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 53, 531, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 564, 565, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 579, 585, 587, 60, 605, 61, 612, 64, 646, 65, 67, 68, 69, 7, 700/1, 703, 71, 72, 74, 76, 764, 767, 775, 777, 78, 781, 783, 8, 806, 81, 815, 819, 82, 83, 831, 836, 84, 85, 851, 855, 857, 86, 863, 867, 869, 87, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 88, 884, 886, 889, 891, 899, 9, 900, 903, 905, 907, 909, 919, 923, 929, 93, 931, 935, 943, 945, 948, 950, 953, 954, 955, 963, 974, 977, 981, 985, 988, 99, 997, 999, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/3, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/4, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/6, MÜCAHİTLER/5, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/1, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/2, ŞIHLI, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR/1, ŞIHLI/1, ŞIHLI/2, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS KÜÇÜKTEKİR, YÜZBAŞI İSA BÜLBÜL
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 112, 129, 131, 133, 137, 139, 140, 15, 169, 171, 173, 174, 174/2, 175, 18, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 19, 205, 21, 215, 23, 25, 27, 278, 28, 29, 327, 33, 336, 338-, 342, 346, 348, 348/1, 360, 37, 38, 389, 39, 391, 393, 395, 399, 44, 47, 50, 528, 61, 620, 7, 70, 706, 707, 758, 764, 80, 85, 86, 87, 88, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, MUHTAR NECATİ KOÇ, MÜCAHİTLER, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS KÜÇÜKTEKİR
Bakım Çalışması
02.12.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 103, 105, 107, 109, 11, 115, 132, 134, 136, 173, 25, 27, 29, 30, 79, 872, HALİL ÖZYÖRÜK, TOROS, TOROS KÜÇÜKTEKİR
Bakım Çalışması
02.12.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 145, 15, 157, 2, 26, 290, 3, 5, 657, 684, 7, 700/1, 704, 8, 9, TOROS KÜÇÜKTEKİR
Bakım Çalışması
02.12.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 11, 14, 15, 159, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 26/2, 27, 27/3, 29, 3, 30, 31, 31/2, 37, 39, 41, 44, 48, 61, 65, 67, 69, 78, 8, 8/2, 9
Bakım Çalışması
02.12.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 104, 106, 120, 125, 131, 133, 135, 14, 146, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 336, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 640, 70, 753, 79, 80, 85, 86, 90, 93, 98, HALİL ÖZYÖRÜK, MEHMET AKİF ERSOY, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, TOROS, TOROS KÜÇÜKTEKİR
Bakım Çalışması
02.12.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 113, 117, 119, 123, 123/1, 125, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 138/1, 138/2, 139, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 206, 29, 39, 642, 7, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, HALİL ÖZYÖRÜK, TOROS
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16, 17, 18, 19, 20, 23, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 6, ULUBATLI HASAN
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5828, 5851, 5864, 5935
Bakım Çalışması
30.11.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5170, 5172, 5173, 5176, 5198, 5214, 5216, 5220, 5221, 5228, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243, 5245, 5246, 5255, 5257, 5259, 5266, AYTAÇ DURAK
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3755, 4105, 4110, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4130, 4132, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4151, 4153, 4156, 4157, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4217, 4218, 4221, BİRİK, BURUK, FATİH, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3708, 3749, 3750, 3751, 3753, 3763, FATİH SULTAN MEHMET, KOZAN
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRİŞGEDİĞİ, 16126, KARGAKEKEÇ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1161, 1164, 1165, 1165/1, 1166, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, 1182, KÜME EVLERİ-, MALIHIDIRLI-, MALTEPE, 1392, 1392/2, 1393, 1394, 1397, 1397/1, 1399, PEKMEZCİ-, BOZTEPE, DİLEK, CERENLİ, EĞECİUŞAĞI, EĞERCİUŞAĞI MEZRA, KARAYUSUFLU, ŞARIKLI, TÜLÜLER, KARLIK, KEPEZTEPE, KÖSEFAKILI
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINYURDU, KILIÇLI, KOZAN, MEZRA, MEZRA2 ÜST, MUSTAFALAR, USTAHASANLAR
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3452, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3462, 3463, 3467, 3468, 3470, 3471, 3472, 3479, 3528, 3529, 3530, 3533, 3540, 3625, 3646, 3664, BELEMİR, KOZAN, TUFANBEYLİ, YILDIRIM BEYAZID
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
29.11.2026 12:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46005, 46009, 46011, 46015, 46099
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100002, 100024, 100025, 100026, 100027, 100028, 100032, 100054, 100063, 100086, 98002, 98004, 98006, 98007, 98014, 98015, 98016, 98017, 98019, 98020, 98021, 98022, 98023, 98024, 98025, 98026, 98027, 98028, 98029, 98030, 98031, 98032, 98033, 98034, 98035, 98036, 98037, 98038, 98039, 98040, 98041, 98042, 98043, 98044, 98045, 98046, 98047, 98048, 98049, 98050, 98051, 98052, 98053, 98054, 98055, 98056, 98057, 98058, 98059, 98063, 98067, 98069, 98071, 98073, 98075, 98076, 98077, 98078, 98079, 98080, 98081, 98082, 98083, 98084, 98085, 98086, 98087, 98088, 98089, 98090, 98091, 98092, 98094, 98095, 98096, 98097, 98098, 98099, 98100, 98102, 98104, 98106, 98110, 98112, 98114, 98116, KANAL BOYU, SELEHATTİN ÇOLAK, ŞEHİTLİK, VOLKAN ERYİĞİT, 100050, 102001, 99005, 99006, 99007, 99008, 99009, 99010, 99011, 99012, 99013, 99017, 99020, 99024, 99028, 99029, 99030, 99031, 99032, 99040, 99042, 99043, 99044, 99045, 99046, 99047, 99048, 99049, 99050, 99051, 99052, 99053, 99054, 99055, 99056, 99057, 99058, 99059, 99060, 99061, 99062, 99063, 99064, 99065, 99066, 99067, 99069, 99070, 99071, 99072, 99074, 99077, 99078, 99079, 99085, 99097
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47001, 47002, 47004, 47006, 47007, 47008, 47010, 47012, 47014, 47016, 47017, 47018, 47020, 47022, 47024, 47026, 47028, 47030, 47032, 47034, 47036, 47038, 47039, 47040, 47042, 47044, 47046, 47050, 47052, 47053, 47056, 47060, 47062, 47064, 47066, 47068, 47070, 47072, 47074, 47076, 47078, 47080, 47082, 47084, 47086, 47088, 47090, 47092, 47094, 47096, 47098, 47100, 47102, 47104, 47106, 47108, 47110, 47114, 47116, 47120, 47122, 47124, 47126, 47140, 47142, 47144, 47146, 47148, 47152, 47154, 47160, 47162, 47164, 47166, 47168, 47170
Bakım Çalışması
30.11.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47050, 47010, 47004, 47060, 47130, 47056, 47007, 47128, 47046, 47034, 47016
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 74072, 74074, 74076, 74080, 74084, 74086
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12183, AKKAPI, SETÜSTÜ, ŞIH CEMİL, 16148, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ, 7002-, 7004-, 7006, 7007-, ŞEHİTLER, 11002, 11004, 11006, 11008, 11009, 11011, 11013, 11018, 11019, 11023, 11036, 11038, 11084, 11106, 11108, 11109, 11116, 11118, 11124, 11128, 11130, 11132, 11138, 11146, 11148, 11150, 11154, 11156, 11233, 11235, 11337, ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI TURGAY ORHAN
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38002, 38004, 38006, 38008, 38010, 38012, 38020, GÜLPINAR, MEYDAN, 37005, 37009, 37010, 37012, 37013, 37014, 37015, 37016, 37017, 37018, 37019, 37021, 37022, 37023, 37026, 37027, 37028, 37029, 37030, 37031, 37038, 37050, 37052, 37055, 37056, 37057, DUMLUPINAR, 39002, 39004, 39006, 39010, 39012, 39014, 39016, 39018, 39020, 39022, 39024, 39026, 39028, 39030, 39032, 39034, 39036, 39048, 39050, 39052, 39060, 39062, 39066, 39068, 39070, 39076, 39078, BAKIMYURDU, BURHAN BAYAR, EMNİYET, NECATİ YONTAR, 36013, 36020, 36036, 36058, 36060, 36062, 36066, 36070
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45033, 45101, 45107, 45109, 45119, 45121, 45123, 45125, 45127, 45129, 45133, 45135, 45137, 45139, 45141, 45143, 45145, 45151, 45153, 45155, 45161, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
01.12.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4., 45041, 45043, 45045, 45047, 45055, 45057, 45061, 45063, 45065, 45069, 45073, 45101, 45129, 45143, 45147, 45149, 45151, 45167, 45169, 45171, 45173, 45175
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DR. ALİ MENTEŞOĞLU
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46012, 46046, 46094, 46114, 46116, 46118, 46120, 46424, ÖĞRETMENLER, ŞEHİT NASIF NAMLU, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
01.12.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 48234, 48248, 48250, 48254, VEFA, 46004, 46006, 46010, 46090
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12002, 12004, 12006, 12008, 12010, 12012, 12018, 12020, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12038, 12039, 12040, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12052, 12054, 12056, 12058, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064, 12066, 12068, 12069, 12070, 12071, 12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085, 12087, 12089, 12090, 12091, 12092, 12093, 12094, 12095, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12108, 12109, 12110, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116, 12117, 12118, 12120, 12122, 12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12131, 12132, 12134, 12135, 12148, 12172, 12178, 12189, 12212, 12258, 12263, 12264, 12267, 12269, 12302, 12304, 12435, AKKAPI, DAĞLIOĞLU, ŞIH CEMİL, 14001, 14038, 14068, 14076, 14084, 14086, 14088, 14092, 14094, 14096, 14098, 14100, 14102, 14112, 14144, 14146, 14148, 14150, 14152, 14154, 14156, 14158, 14190, 14204, 14210, 14226
Bakım Çalışması
01.12.2026 01:00 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12193, 7005, 5002, 5005, 5010, 13426, 13462, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6015, 6019, 6021
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100001, 100002, 100003, 100004, 100005, 100006, 100007, 100008, 100009, 100010, 100011, 100012, 100013, 100014, 100015, 100016, 100017, 100018, 100019, 100020, 100021, 100022, 100023, 100024, 100025, 100026, 100028, 100029, 100030, 100031, 100032, 100033, 100034, 100035, 100036, 100037, 100038, 100039, 100040, 100041, 100042, 100043, 100044, 100045, 100046, 100047, 100048, 100052, 100053, 100054, 100055, 100056, 100057, 100058, 100060, 100061, 100062, 100063, 100064, 100065, 100066, 100067, 100068, 100069, 100070, 100071, 100072, 100073, 100074, 100075, 100076, 100077, 100078, 100079, 100080, 100081, 100082, 100083, 100084, 100085, 100086, 100087, HASAN İŞLER, KANAL BOYU, 98047, 98073, OKUL YOLU, ŞEHİTLİK, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 101025, 101026, 101027, 101028, 101031, 101039, 101041, 101042, 101043, 101046, 101047, 101048, 101061, 99004, 99005, 99008, 99009, 99010, 99011, 99012, 99014, 99015, 99016, 99017, 99018, 99019, 99020, 99021, 99022, 99024, 99025, 99026, 99027, 99029, 99032, 99038, 99039, 99040, 99041, 99042, 99043, 99048, 99050, 99074, 99075, 99076, 99077, 99078, 99079, 99080, 99081, 99082, 99083, 99084, 99085, 99086, 99087, 99088, 99090, 99091-, 99092, 99093, 99094, 99095, 99096, 99097, 99098, 99102, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14003, 14007, 14009, 14011, 14013, 14015, 14019, 14021, 14023, 14025, 14039, 14041, 14043, 14047, AHMET CEVDET YAĞ, OBALAR, 38017, 38030, 38054, 38056, 38058, 38060, 38062, 38064, 38066, 38070, 38074, 38080, 38082, 38084, 38090, 38094, 38096, 38098, 38100, 38106, 38108, 38110, 38112, 38114, 38116, GÜLPINAR, 13001, 13003, 13007, 13009, 13011, 13063, 13065, 13069, 13071, 13073, 37001, 37002, 37003, 37004, 37005, 37006, 37007, 37008, 37009, 37010, 37011, 37021, 37022, 37024, 37025, 37026, 37028, 37029, 37030, 37031, 37032, 37033, 37034, 37035, 37036, 37037, 37038, 37039, 37041, 37043, 37044, 37045, 37068, 37069, 37070, 37071, 37076, 37079, 37080, 37082, DUMLUPINAR, MİRZAÇELEBİ, 31028, 31050, 31051, 31054, 31066, 31068, 31070, 31072, 31074, 31076, 31078, 31080, 31082
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14001, 14002, 14004, 14005, 14006, 14007, 14008, 14009, 14010, 14011, 14012, 14014, 14019, 14021, 14022, 14023, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14030, 14031, 14033, 14035, 14037, 14039, 14042, 14044, 14045, 14049, 14051, 14053, 14055, 14067, 14069, 14224, 14228, AHMET CEVDET YAĞ, HAVUZLUBAHÇE, OBALAR, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 37021, 37038, 37040, 37041, 37042, 37044, 37051, 37055, 37076, 37077, 37079, 37081, 15014, 15020, 15030, 15032, 15034, 15088, 15092, 15096, 15098, 15102, 15104, 15106, 15108, 15110, 15112, 15114, 15116, 15118, 15120, 15122, 15124, 15126, 15128, 15130, 15132, 15134, 15136
YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6066, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DENİZ, HÜKÜMET, ON BAŞI MEHMET
Bakım Çalışması
01.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1001, ALPARSLAN, ATATÜRK YUMURTALIK, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HÜSEYİN BAYKARA, IV.MURAT, LİMAN, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS, KARANFİL
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KALEMLİ, 6004, 6005, 6006, 6008, 6011, 6014, 6016, 6017, 6021, 6033, 6040, 6041, 6046, 6047, 6048, 6052, 6053, 6059, 6060, 6066, ABDUL HAMİT, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ASIM EFENDİ, AŞIK VEYSEL, AVUKAT ERKAN TEKİN, BİLGE KAĞAN, CUMHURİYET, ÇOLAK HÜSEYİN, DADALOĞLU, DEDE KORKUT, DENİZ, HASAN TAHSİN, HÜKÜMET, HÜRRİYET KEMALPAŞA, KARACAOĞLAN, KÖPRÜLÜ FUAT PAŞA, MOLLA FENARİ, NASRETTİN HOCA, NECİP ASIM, ON BAŞI MEHMET, SELÇUK BEY, SÜLEYMAN ÇELEBİ, ŞAH İSMAİL, YÖRÜK ALİ EFE, YUNUS EMRE, ZİYA PAŞA, 2000, AÇELYA, AKASYA, BEGONYA, BEYAZ GÜL, HÜSEYİN BAYKARA, KARANFİL, MANOLYA, REYHAN, SAHİL YOLU, ZAKKUM, 24037, ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY, YUMURTALIK YUMURTALIK
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
30.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3976, 3977, 3981, 3983, 3984, 3985, 3986, İLİM YOLU, ORHAN KEMAL
Bakım Çalışması
30.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4070, 4071, 4072, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
30.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4024, 4025, 4050, 4068, HACI SABANCI, İLİM YOLU, KORGENERAL OSMAN ERBAŞ, 4064, 4065, 4066, 4094
Bakım Çalışması
30.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, HACI SABANCI, İLİM YOLU, KORGENERAL OSMAN ERBAŞ, KOZAN
Bakım Çalışması
30.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2405, 2410, 2412, 2413, 2414, 2438, IHLAMUR, KOZAN
Bakım Çalışması
30.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4101, 4065, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4098, 4099, 4100, 4102, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4127, 4165, HACI SABANCI, KORGENERAL OSMAN ERBAŞ, ORHAN KEMAL
Bakım Çalışması
30.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4134, 4156, ORHAN KEMAL
Bakım Çalışması
30.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4071, 4082, 4086, 4089, 4091, 4093
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6276, 6294, 6329, 6335, 6338, 6339, 6344, 6345, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, İNCİRLİK, 2067/2
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6335, 6336, 6337, 6344
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 47_1, 48_1, 49_1, 51_1
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2311, ŞEHİT MEHMET ASLANGİRAY, 2165, 2166, 2227, YAŞAR DOĞU
Bakım Çalışması
30.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3997, 3998, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, KOZAN
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2600, 2601, 2603, 2605, KOZAN, MUSTAFA KEMAL PAŞA_1, 2655, 2656, 2657, DADALOĞLU, 3839, 3840, 3841, 3842, 3844, 3845
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2658, 2659, 2660, 2662, 2667, 2668, 2674, 2675, 2677, 2977, KOZAN, 3810, 3812, 3813, 3814, 3815, 3817, 3822, PAPATYA, 2981, 2986, 2989
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2311, ŞEHİT MEHMET ASLANGİRAY, 2165, 2166, 2227, YAŞAR DOĞU
Bakım Çalışması
02.12.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1275, 1276, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1388, 1399, 1479, 1482, 1483, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, SÜLEYMAN VAHİT, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539, 1540, 1545, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1558, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1681, AKASYA_1, AYÇİÇEĞİ, BAHAR_1, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, İBRAHİM TATLISES, 1239, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1255, 1257, 1259, 1260, 1263, 1270, 1273, 1274, HUZUR