Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık listesi paylaşıldı. Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranını kontrol eden vatandaşlar Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş ilçelerinde yapılan kesintilerin saat ve tarihlerini araştırıyor.

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Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık programının duyurulması ile beraber yapılacak çalışmaların gün ve saatleri de belli oldu. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş ilçelerinde yaşanan elektrik kesintileri resmi kanallar aracılığıyla paylaşıldı. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti listesi...

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 KASIM 1-2 ARALIK

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ALADAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MADENLİ, ÇULHAOĞLU/5, KESTEK, NANELİ, ERKEĞİN, GÜLDÜĞÜN, HULKANA, KARMIŞ, KİRAZLIDERE, KÜP, TABANLI, TERELİ, ATAKLI, FETTAHLI, FİLİKLİ MERKEZ, USTALAR, AGÇALI, CANANLI, CUMAHOCALAR, HACIMUSALI MERKEZ, HALİLHOCALAR, İMANCILAR, SOLAKKADİRLİ, YÖRÜKLÜ, ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, SOFUDEDE, ZEYNEPOĞLU, CİNGÖZ, KUŞCUSOFULU MERKEZ, MERKEZBOZTAHTA, MULLAÖMERLİ, İSKAN, NUHLU MERKEZ, VAHAPLI, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 128, 129, 131, 132, 133, 133/1, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 154, 156/1, 157, 158, 159, 161, 163, 167, ATATÜRK, BİLİNMEYENYOL, BİLİNMEYENYOL/1, HALİL YÜKSEK, KELERBAŞI, KIZIL OLUK, 177, 181, 182, 183, 185, 185/2, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 225/1, 227, 229, 232, 233, 236, 242, 243, 245, 254, 256, 259, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 280, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 308, 344, 345, 348, 349, 350, 351, 355, 359, 364, ATATÜRK/1, BAŞPINAR, DEĞİRMENCİK, HACI HİMMET DAĞ, KOSURGA, MENİŞLER, SOLAKLIOĞLU, ŞEHİT AHMET KIGAN, ŞEHİT ALİ BARCI

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)



CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, CEYHAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 107, 124, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, ALİ SIR NEVAİ, CEMİL MERİÇ, KARABAĞ, KÖRFEZ, M.SEPETÇİOĞLU, PRF.DR.KEMAL DAL, ŞEHİT GÖKMEN GÖĞEBAKAN, TAYYAR BÜYÜKÇİÇEK, EBULFEYZ ELÇİBEY

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 167, 168, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, KEMAL KATITAŞ, YAVUZ SULTAN SELİM

Bakım Çalışması

01.12.2026 12:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 159, 166, 167, 168, 169, 170, ADNAN MENDERES, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, SAFAHAT, SEMERKAND, ŞAKİR ÖZDEN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, YUSUF YILDIRIM, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 189, DR.KAZIM MUTLU, DR.MEHMET DOĞAN, DR.MUSTAFA ALTAN, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, NURİ AYRANCI, ÖMER ÖZGE, TAHİR ATASOY

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 166, 167, 168, 169, 170, ALİ CAF, CEVHER DUDAYEV, DÜNDAR TAŞER, İLYAS TANER, İNÖNÜ, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, 174, 176, 178, 183, DR.KAZIM MUTLU, DR.MEHMET DOĞAN, DR.MUSTAFA ALTAN, HASTAHANE, İSMAİL BÜYÜKÇİÇEK, NURİ AYRANCI, ÖMER ÖZGE, TAHİR ATASOY

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 159, 166, ADNAN MENDERES, ALİ CAF, ÇAĞRI, DR.SADIK AHMET, M.CEMİL KIRIMLIOĞLU, MİMAR SİNAN, SAFAHAT, SEMERKAND, ŞAKİR ÖZDEN, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEY, YAVUZ SULTAN SELİM, YUSUF YILDIRIM

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)



ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, ÇUKUROVA, İlçesi'nde planlanan 21 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 81187, 81212, 81213, 81214, 81215, ANADOLU LİSESİ, SÜLEYMAN DEMİREL, 82113, 82117

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 13:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85387, 85385, 85341, 85339, 85353, 85343, 85349, 85351, 85355, 85383, 85331, 85337, 85389

Bakım Çalışması

30.11.2026 13:45 - 18:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85024, 85018, 85022, 85026, 85028, FAZLI METO, 85030, 85020, 85010

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89138

Bakım Çalışması

01.12.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89092, 89009

Bakım Çalışması

01.12.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRTAŞ CEYHUN, 89116

Bakım Çalışması

01.12.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89120, GAZETECİLER

Bakım Çalışması

01.12.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89014, GAZETECİLER, 89008

Bakım Çalışması

01.12.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89014, 89018, 89028, 89040, 89076

Bakım Çalışması

01.12.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89018, 89024, 89028, 89032, DEMİRTAŞ CEYHUN

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 78108, 78119, 78121, 78122, 78123, 78125, 78126, 78133, KASIM ENER, 71315, 71321, 71325, 71329, 71331, 71333, 71335, 71337, 71339, 71341, 71345, 71347, 71351, 71355, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ŞAİR HASİBE HATUN

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 71347, 71349, 71351, 71357, 71375, 71377, 71383, 71395, 71405, ALPARSLAN TÜRKEŞ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 78105, 78107, 78108, 78110, 78113, AHMET SAPMAZ, KASIM ENER

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 78073, 78074, 78081, 78082, 78083, 78087, 78088, 78090, 78096, 78120, 78121, 78123, AHMET SAPMAZ, ALİ SEPİCİ, AYDIN GÜN, ŞEHİT MUSTAFA ÖZBEK, ŞEHİTLER

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85341, 85359, 85365, 85367, 85375, 85377, 85379, 85381

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 77233, 77234, 77237, 77242, TURGUT ÖZAL

Bakım Çalışması

01.12.2026 11:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85054, 85357, 85359, 85363, 85365, 85383, HACI BEKTAŞ VELİ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89190, DEMİRTAŞ CEYHUN, 85427, 85433, 85435, 85441, 85445, 85447, 85449, 85451, 85453, 85455, 85457, 85459, 85461, 85463, 85467, 85471, 85473, 85475, 85477, 85479, 85481

Bakım Çalışması

01.12.2026 12:15 - 18:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 85032, 85036, 85046, 85048, 85050, 85052, 85054, 85056, 85058, HACI BEKTAŞ VELİ

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 84268, 84324, 84326, 84327, 84328, 84329, 84330, KURTTEPE SINIR, 83100, 83136

Bakım Çalışması

01.12.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 77232, 77233, 77234, 77235, 77236, 77237, 77239, 77242, 77244, 77245, SÜLEYMAN DEMİREL, TURGUT ÖZAL

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, FEKE, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABDİUŞAĞI, MERKEZ AKKAYA, PINARGÖZÜ, PINARGÖZÜ KARADAYILI, TENKERLİ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇONDU/MERKEZ, KALEUŞAĞI, TÖMEKLER, AVUÇLAR, KERİMUŞAĞI, ORUÇLU MERKEZ, ŞAHMURATLI MERKEZ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURUKOYAK, ŞAHMURATLI MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

İMAMOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, İMAMOĞLU, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1161, 1164, 1165, 1165/1, 1166, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, 1182, KÜME EVLERİ-, MALIHIDIRLI-, MALTEPE, 1392, 1392/2, 1393, 1394, 1397, 1397/1, 1399, PEKMEZCİ-, BOZTEPE, DİLEK, CERENLİ, EĞECİUŞAĞI, EĞERCİUŞAĞI MEZRA, KARAYUSUFLU, ŞARIKLI, TÜLÜLER, KARLIK, KEPEZTEPE, KÖSEFAKILI

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1015/1, 1018, 1020, 1021, 1022, 1024, 1031/2, 1038/2, 1039, 1041/1, AYVALI, 1274, 1274/2, 1274/4, 1274/5, 1274/6, 1275, 1277/2, 1277/4, 1277/7, 1280/3, 1282/1, 1283, SOKUTAŞ-, ÜÇHÜYÜK-

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARAİSALI, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BUCAK MERKEZ, AKGEDİK, EREZ DERESİ, ESKİ DURAK, KELEBEK, DURAK MERKEZ, MURTÇUKURU MERKEZ

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MADENLİ, ÇULHAOĞLU/5, KESTEK, NANELİ, ERKEĞİN, GÜLDÜĞÜN, HULKANA, KARMIŞ, KİRAZLIDERE, KÜP, TABANLI, TERELİ, ATAKLI, FETTAHLI, FİLİKLİ MERKEZ, USTALAR, AGÇALI, CANANLI, CUMAHOCALAR, HACIMUSALI MERKEZ, HALİLHOCALAR, İMANCILAR, SOLAKKADİRLİ, YÖRÜKLÜ, ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, SOFUDEDE, ZEYNEPOĞLU, CİNGÖZ, KUŞCUSOFULU MERKEZ, MERKEZBOZTAHTA, MULLAÖMERLİ, İSKAN, NUHLU MERKEZ, VAHAPLI, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRIKLI MERKEZ

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİ EFENDİ, ARDIÇ, BAHÇELİEVLER, BİLİNMEYEN13, BİLİNMEYEN14, BİLİNMEYEN5, BİLİNMEYEN7, BİLİNMEYEN8, ÇEVLİK İBO OSMAN, GÖKÜLÜ YURDU16, KİRAZLI YAYLA, KİRAZLI YAYLA1, OSMAN KUŞDEMİR, SARIÇAYIR, YUKARI KURDAK2, ÖTÜKEN/16, TEPEBAŞI

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/10, ÖTÜKEN/16, ÖTÜKEN/8, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI/2

Bakım Çalışması

02.12.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, ÖTÜKEN/11, ÖTÜKEN/14, ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/12, ÖTÜKEN/10, ÖTÜKEN/16

Bakım Çalışması

02.12.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖTÜKEN, ÖTÜKEN/13, ÖTÜKEN/16, ÖTÜKEN/19, ÖTÜKEN/20, TEPEBAŞI

Bakım Çalışması

02.12.2026 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇ, ÇAMIN İÇİ, ÇAMIN İÇİ1, ÇAMIN İÇİ4, SARIÇAYIR, YUKARI KUNDAK1, YUKARI KUNDAK2, YUKARI KURDAK, YUKARI KURDAK1, YUKARI KURDAK2

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUTTALİPLİ, YAĞCIKÖY, AKIŞLI HÜLBÜLÜ, BOZUKHÜSÜR, ÇORLU MERKEZ, KALAYÇILAR, HACILI, HASANLI, KARAHASANLI MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)



KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KARATAŞ, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 10, 14, 16, 17, 18, 2, 23, 3, 8, 9, CENGİZHAN, SAHİL

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, KOZAN, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANDIL MERKEZ, DOĞU, KÖSELİ, SAZAK, DEĞİRMEN UŞAĞI, KICILI YAYLASI, ÖRENDERE MERKEZ, ÖRENDERE SAZAK, SOĞUCAK, GAZELLİ, KARAKİSE, ÖZBAŞI MERKEZ, SOLAKLI, USTALAR

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABİDE, AKDENİZ, CEMRE, ÇAĞDAŞ, DEMET, EGE, GÖNÜL, GÖRGÜN, GÜNERİ, KESKİN, LEVENT, ŞEVKİ PAŞA

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 9064, 9073, ASLIHAN, BURKAY, DORUK, EFSANE, GÖKÇE, KUBİLAY, ÖRTÜLÜ, SIRKINTI, SIRMA, ŞEHİT ZEKİ ÖZER, ŞİRİN, YEMEN

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FERHATLI MERKEZ, FERHATTEPESİ, GÖNÜCEK, KÜTÜKLER

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DURALUŞAĞI MERKEZ, KAHVELİ, KEMERKÖY, AKASYA/1, DAŞKESİ-, DOĞANLAR, DOĞANLAR (YUKARI )-, İŞLETME/1, SAZAK

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİKİLİTAŞ, İDEMKÖY MERKEZ, ORTAKÖY, BÖĞRÜDELİK, KARABÜK/3, TUFANLI MERKEZ

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, POZANTI, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 1002, 1003, 1005, 1007, 1009, 101, 1010, 1011, 1014, 1026, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 113, 115, 116, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 134, 136, 14, 144, 15, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 171, 18, 180, 183, 19, 195, 2, 20, 206, 207, 208, 209, 21, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 229, 23, 234, 239, 243, 245, 246, 247, 248, 25, 250, 26, 260, 261, 269, 27, 271, 272, 272/1, 273, 276, 276/1, 278, 28, 280, 282, 284, 286, 29, 290, 293, 294, 295, 298, 298/1, 299, 3, 30, 303, 305, 307, 308, 309, 31, 313, 314, 315, 317, 319, 32, 323, 325, 327, 329, 33, 337, 339, 341, 343, 349, 351, 353, 355, 357, 359-, 362-, 363, 368, 369, 37, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 38, 380, 384, 386, 388, 39, 392, 396, 40, 400, 402, 403, 406, 41, 410, 411, 412, 413, 415, 419, 42, 420, 421, 424, 426, 429, 43, 432, 435, 437, 438, 439, 442, 443, 448, 449, 449/11, 449/4, 449/6, 451, 454, 456, 456/1, 457, 459, 460, 460/1, 460/2, 461, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 473, 476, 478, 479, 48, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 49, 491, 492, 494-, 496, 5, 50, 501, 501/1, 503, 504, 507, 51, 511-, 513, 516, 517, 518, 519, 52, 521, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 53, 531, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 564, 565, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 579, 585, 587, 60, 605, 61, 612, 64, 646, 65, 67, 68, 69, 7, 700/1, 703, 71, 72, 74, 76, 764, 767, 775, 777, 78, 781, 783, 8, 806, 81, 815, 819, 82, 83, 831, 836, 84, 85, 851, 855, 857, 86, 863, 867, 869, 87, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 88, 884, 886, 889, 891, 899, 9, 900, 903, 905, 907, 909, 919, 923, 929, 93, 931, 935, 943, 945, 948, 950, 953, 954, 955, 963, 974, 977, 981, 985, 988, 99, 997, 999, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/3, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/4, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/6, MÜCAHİTLER/5, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/1, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/2, ŞIHLI, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR/1, ŞIHLI/1, ŞIHLI/2, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS KÜÇÜKTEKİR, YÜZBAŞI İSA BÜLBÜL

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 112, 129, 131, 133, 137, 139, 140, 15, 169, 171, 173, 174, 174/2, 175, 18, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 19, 205, 21, 215, 23, 25, 27, 278, 28, 29, 327, 33, 336, 338-, 342, 346, 348, 348/1, 360, 37, 38, 389, 39, 391, 393, 395, 399, 44, 47, 50, 528, 61, 620, 7, 70, 706, 707, 758, 764, 80, 85, 86, 87, 88, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, MUHTAR NECATİ KOÇ, MÜCAHİTLER, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS KÜÇÜKTEKİR

Bakım Çalışması

02.12.2026 13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 103, 105, 107, 109, 11, 115, 132, 134, 136, 173, 25, 27, 29, 30, 79, 872, HALİL ÖZYÖRÜK, TOROS, TOROS KÜÇÜKTEKİR

Bakım Çalışması

02.12.2026 10:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 145, 15, 157, 2, 26, 290, 3, 5, 657, 684, 7, 700/1, 704, 8, 9, TOROS KÜÇÜKTEKİR

Bakım Çalışması

02.12.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1, 11, 14, 15, 159, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 26/2, 27, 27/3, 29, 3, 30, 31, 31/2, 37, 39, 41, 44, 48, 61, 65, 67, 69, 78, 8, 8/2, 9

Bakım Çalışması

02.12.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 104, 106, 120, 125, 131, 133, 135, 14, 146, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 336, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 640, 70, 753, 79, 80, 85, 86, 90, 93, 98, HALİL ÖZYÖRÜK, MEHMET AKİF ERSOY, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, TOROS, TOROS KÜÇÜKTEKİR

Bakım Çalışması

02.12.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 113, 117, 119, 123, 123/1, 125, 128, 129, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 138/1, 138/2, 139, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 206, 29, 39, 642, 7, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, HALİL ÖZYÖRÜK, TOROS

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SARIÇAM, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 15:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 16, 17, 18, 19, 20, 23, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 6, ULUBATLI HASAN

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5828, 5851, 5864, 5935

Bakım Çalışması

30.11.2026 13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5170, 5172, 5173, 5176, 5198, 5214, 5216, 5220, 5221, 5228, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243, 5245, 5246, 5255, 5257, 5259, 5266, AYTAÇ DURAK

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3755, 4105, 4110, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4130, 4132, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4151, 4153, 4156, 4157, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4217, 4218, 4221, BİRİK, BURUK, FATİH, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3708, 3749, 3750, 3751, 3753, 3763, FATİH SULTAN MEHMET, KOZAN

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRİŞGEDİĞİ, 16126, KARGAKEKEÇ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1161, 1164, 1165, 1165/1, 1166, 1167, 1168/2, 1169, 1169/1, 1170, 1173, 1174, 1175, 1182, KÜME EVLERİ-, MALIHIDIRLI-, MALTEPE, 1392, 1392/2, 1393, 1394, 1397, 1397/1, 1399, PEKMEZCİ-, BOZTEPE, DİLEK, CERENLİ, EĞECİUŞAĞI, EĞERCİUŞAĞI MEZRA, KARAYUSUFLU, ŞARIKLI, TÜLÜLER, KARLIK, KEPEZTEPE, KÖSEFAKILI

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, KACAGÖZ MEVKİİ, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, YENİYAYLA

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYDINYURDU, KILIÇLI, KOZAN, MEZRA, MEZRA2 ÜST, MUSTAFALAR, USTAHASANLAR

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3452, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3462, 3463, 3467, 3468, 3470, 3471, 3472, 3479, 3528, 3529, 3530, 3533, 3540, 3625, 3646, 3664, BELEMİR, KOZAN, TUFANBEYLİ, YILDIRIM BEYAZID

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)



SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, SEYHAN, İlçesi'nde planlanan 17 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

29.11.2026 12:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46005, 46009, 46011, 46015, 46099

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 100002, 100024, 100025, 100026, 100027, 100028, 100032, 100054, 100063, 100086, 98002, 98004, 98006, 98007, 98014, 98015, 98016, 98017, 98019, 98020, 98021, 98022, 98023, 98024, 98025, 98026, 98027, 98028, 98029, 98030, 98031, 98032, 98033, 98034, 98035, 98036, 98037, 98038, 98039, 98040, 98041, 98042, 98043, 98044, 98045, 98046, 98047, 98048, 98049, 98050, 98051, 98052, 98053, 98054, 98055, 98056, 98057, 98058, 98059, 98063, 98067, 98069, 98071, 98073, 98075, 98076, 98077, 98078, 98079, 98080, 98081, 98082, 98083, 98084, 98085, 98086, 98087, 98088, 98089, 98090, 98091, 98092, 98094, 98095, 98096, 98097, 98098, 98099, 98100, 98102, 98104, 98106, 98110, 98112, 98114, 98116, KANAL BOYU, SELEHATTİN ÇOLAK, ŞEHİTLİK, VOLKAN ERYİĞİT, 100050, 102001, 99005, 99006, 99007, 99008, 99009, 99010, 99011, 99012, 99013, 99017, 99020, 99024, 99028, 99029, 99030, 99031, 99032, 99040, 99042, 99043, 99044, 99045, 99046, 99047, 99048, 99049, 99050, 99051, 99052, 99053, 99054, 99055, 99056, 99057, 99058, 99059, 99060, 99061, 99062, 99063, 99064, 99065, 99066, 99067, 99069, 99070, 99071, 99072, 99074, 99077, 99078, 99079, 99085, 99097

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 47001, 47002, 47004, 47006, 47007, 47008, 47010, 47012, 47014, 47016, 47017, 47018, 47020, 47022, 47024, 47026, 47028, 47030, 47032, 47034, 47036, 47038, 47039, 47040, 47042, 47044, 47046, 47050, 47052, 47053, 47056, 47060, 47062, 47064, 47066, 47068, 47070, 47072, 47074, 47076, 47078, 47080, 47082, 47084, 47086, 47088, 47090, 47092, 47094, 47096, 47098, 47100, 47102, 47104, 47106, 47108, 47110, 47114, 47116, 47120, 47122, 47124, 47126, 47140, 47142, 47144, 47146, 47148, 47152, 47154, 47160, 47162, 47164, 47166, 47168, 47170

Bakım Çalışması

30.11.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 47050, 47010, 47004, 47060, 47130, 47056, 47007, 47128, 47046, 47034, 47016

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 74072, 74074, 74076, 74080, 74084, 74086

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12183, AKKAPI, SETÜSTÜ, ŞIH CEMİL, 16148, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ, 7002-, 7004-, 7006, 7007-, ŞEHİTLER, 11002, 11004, 11006, 11008, 11009, 11011, 11013, 11018, 11019, 11023, 11036, 11038, 11084, 11106, 11108, 11109, 11116, 11118, 11124, 11128, 11130, 11132, 11138, 11146, 11148, 11150, 11154, 11156, 11233, 11235, 11337, ŞEHİT JANDARMA UZMAN ONBAŞI TURGAY ORHAN

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 38002, 38004, 38006, 38008, 38010, 38012, 38020, GÜLPINAR, MEYDAN, 37005, 37009, 37010, 37012, 37013, 37014, 37015, 37016, 37017, 37018, 37019, 37021, 37022, 37023, 37026, 37027, 37028, 37029, 37030, 37031, 37038, 37050, 37052, 37055, 37056, 37057, DUMLUPINAR, 39002, 39004, 39006, 39010, 39012, 39014, 39016, 39018, 39020, 39022, 39024, 39026, 39028, 39030, 39032, 39034, 39036, 39048, 39050, 39052, 39060, 39062, 39066, 39068, 39070, 39076, 39078, BAKIMYURDU, BURHAN BAYAR, EMNİYET, NECATİ YONTAR, 36013, 36020, 36036, 36058, 36060, 36062, 36066, 36070

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 45033, 45101, 45107, 45109, 45119, 45121, 45123, 45125, 45127, 45129, 45133, 45135, 45137, 45139, 45141, 45143, 45145, 45151, 45153, 45155, 45161, TURHAN CEMAL BERİKER

Bakım Çalışması

01.12.2026 10:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4., 45041, 45043, 45045, 45047, 45055, 45057, 45061, 45063, 45065, 45069, 45073, 45101, 45129, 45143, 45147, 45149, 45151, 45167, 45169, 45171, 45173, 45175

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DR. ALİ MENTEŞOĞLU

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 46012, 46046, 46094, 46114, 46116, 46118, 46120, 46424, ÖĞRETMENLER, ŞEHİT NASIF NAMLU, TURHAN CEMAL BERİKER

Bakım Çalışması

01.12.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 48234, 48248, 48250, 48254, VEFA, 46004, 46006, 46010, 46090

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12002, 12004, 12006, 12008, 12010, 12012, 12018, 12020, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12031, 12032, 12033, 12034, 12035, 12036, 12038, 12039, 12040, 12041, 12042, 12043, 12044, 12045, 12046, 12047, 12048, 12049, 12050, 12051, 12052, 12054, 12056, 12058, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064, 12066, 12068, 12069, 12070, 12071, 12073, 12074, 12075, 12076, 12077, 12078, 12079, 12080, 12081, 12082, 12083, 12084, 12085, 12087, 12089, 12090, 12091, 12092, 12093, 12094, 12095, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12108, 12109, 12110, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116, 12117, 12118, 12120, 12122, 12124, 12125, 12126, 12127, 12129, 12131, 12132, 12134, 12135, 12148, 12172, 12178, 12189, 12212, 12258, 12263, 12264, 12267, 12269, 12302, 12304, 12435, AKKAPI, DAĞLIOĞLU, ŞIH CEMİL, 14001, 14038, 14068, 14076, 14084, 14086, 14088, 14092, 14094, 14096, 14098, 14100, 14102, 14112, 14144, 14146, 14148, 14150, 14152, 14154, 14156, 14158, 14190, 14204, 14210, 14226

Bakım Çalışması

01.12.2026 01:00 - 04:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 12193, 7005, 5002, 5005, 5010, 13426, 13462, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6015, 6019, 6021

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 100001, 100002, 100003, 100004, 100005, 100006, 100007, 100008, 100009, 100010, 100011, 100012, 100013, 100014, 100015, 100016, 100017, 100018, 100019, 100020, 100021, 100022, 100023, 100024, 100025, 100026, 100028, 100029, 100030, 100031, 100032, 100033, 100034, 100035, 100036, 100037, 100038, 100039, 100040, 100041, 100042, 100043, 100044, 100045, 100046, 100047, 100048, 100052, 100053, 100054, 100055, 100056, 100057, 100058, 100060, 100061, 100062, 100063, 100064, 100065, 100066, 100067, 100068, 100069, 100070, 100071, 100072, 100073, 100074, 100075, 100076, 100077, 100078, 100079, 100080, 100081, 100082, 100083, 100084, 100085, 100086, 100087, HASAN İŞLER, KANAL BOYU, 98047, 98073, OKUL YOLU, ŞEHİTLİK, 101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101008, 101009, 101010, 101011, 101012, 101013, 101014, 101015, 101016, 101017, 101018, 101019, 101020, 101021, 101022, 101023, 101024, 101025, 101026, 101027, 101028, 101031, 101039, 101041, 101042, 101043, 101046, 101047, 101048, 101061, 99004, 99005, 99008, 99009, 99010, 99011, 99012, 99014, 99015, 99016, 99017, 99018, 99019, 99020, 99021, 99022, 99024, 99025, 99026, 99027, 99029, 99032, 99038, 99039, 99040, 99041, 99042, 99043, 99048, 99050, 99074, 99075, 99076, 99077, 99078, 99079, 99080, 99081, 99082, 99083, 99084, 99085, 99086, 99087, 99088, 99090, 99091-, 99092, 99093, 99094, 99095, 99096, 99097, 99098, 99102, TURHAN CEMAL BERİKER

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14003, 14007, 14009, 14011, 14013, 14015, 14019, 14021, 14023, 14025, 14039, 14041, 14043, 14047, AHMET CEVDET YAĞ, OBALAR, 38017, 38030, 38054, 38056, 38058, 38060, 38062, 38064, 38066, 38070, 38074, 38080, 38082, 38084, 38090, 38094, 38096, 38098, 38100, 38106, 38108, 38110, 38112, 38114, 38116, GÜLPINAR, 13001, 13003, 13007, 13009, 13011, 13063, 13065, 13069, 13071, 13073, 37001, 37002, 37003, 37004, 37005, 37006, 37007, 37008, 37009, 37010, 37011, 37021, 37022, 37024, 37025, 37026, 37028, 37029, 37030, 37031, 37032, 37033, 37034, 37035, 37036, 37037, 37038, 37039, 37041, 37043, 37044, 37045, 37068, 37069, 37070, 37071, 37076, 37079, 37080, 37082, DUMLUPINAR, MİRZAÇELEBİ, 31028, 31050, 31051, 31054, 31066, 31068, 31070, 31072, 31074, 31076, 31078, 31080, 31082

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 14001, 14002, 14004, 14005, 14006, 14007, 14008, 14009, 14010, 14011, 14012, 14014, 14019, 14021, 14022, 14023, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14030, 14031, 14033, 14035, 14037, 14039, 14042, 14044, 14045, 14049, 14051, 14053, 14055, 14067, 14069, 14224, 14228, AHMET CEVDET YAĞ, HAVUZLUBAHÇE, OBALAR, ŞEHİT KOMANDO BİNBAŞI MEHMET DUMAN, 37021, 37038, 37040, 37041, 37042, 37044, 37051, 37055, 37076, 37077, 37079, 37081, 15014, 15020, 15030, 15032, 15034, 15088, 15092, 15096, 15098, 15102, 15104, 15106, 15108, 15110, 15112, 15114, 15116, 15118, 15120, 15122, 15124, 15126, 15128, 15130, 15132, 15134, 15136

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)

YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YUMURTALIK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6066, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DENİZ, HÜKÜMET, ON BAŞI MEHMET

Bakım Çalışması

01.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1001, ALPARSLAN, ATATÜRK YUMURTALIK, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HÜSEYİN BAYKARA, IV.MURAT, LİMAN, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS, KARANFİL

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KALEMLİ, 6004, 6005, 6006, 6008, 6011, 6014, 6016, 6017, 6021, 6033, 6040, 6041, 6046, 6047, 6048, 6052, 6053, 6059, 6060, 6066, ABDUL HAMİT, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ASIM EFENDİ, AŞIK VEYSEL, AVUKAT ERKAN TEKİN, BİLGE KAĞAN, CUMHURİYET, ÇOLAK HÜSEYİN, DADALOĞLU, DEDE KORKUT, DENİZ, HASAN TAHSİN, HÜKÜMET, HÜRRİYET KEMALPAŞA, KARACAOĞLAN, KÖPRÜLÜ FUAT PAŞA, MOLLA FENARİ, NASRETTİN HOCA, NECİP ASIM, ON BAŞI MEHMET, SELÇUK BEY, SÜLEYMAN ÇELEBİ, ŞAH İSMAİL, YÖRÜK ALİ EFE, YUNUS EMRE, ZİYA PAŞA, 2000, AÇELYA, AKASYA, BEGONYA, BEYAZ GÜL, HÜSEYİN BAYKARA, KARANFİL, MANOLYA, REYHAN, SAHİL YOLU, ZAKKUM, 24037, ŞEHİT JANDARMA MUSTAFA GÜNEY, YUMURTALIK YUMURTALIK

Adana elektrik kesintisi 30 Kasım 1-2 Aralık Toroslar Elektrik (Çukurova, Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Pozantı, Kozan, Feke, Yumurtalık, Aladağ, İmamoğlu, Karataş)



YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ADANA, YÜREĞİR, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

30.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3976, 3977, 3981, 3983, 3984, 3985, 3986, İLİM YOLU, ORHAN KEMAL

Bakım Çalışması

30.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4070, 4071, 4072, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

Bakım Çalışması

30.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4024, 4025, 4050, 4068, HACI SABANCI, İLİM YOLU, KORGENERAL OSMAN ERBAŞ, 4064, 4065, 4066, 4094

Bakım Çalışması

30.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, HACI SABANCI, İLİM YOLU, KORGENERAL OSMAN ERBAŞ, KOZAN

Bakım Çalışması

30.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2405, 2410, 2412, 2413, 2414, 2438, IHLAMUR, KOZAN

Bakım Çalışması

30.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4101, 4065, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4098, 4099, 4100, 4102, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4127, 4165, HACI SABANCI, KORGENERAL OSMAN ERBAŞ, ORHAN KEMAL

Bakım Çalışması

30.11.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4080, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4134, 4156, ORHAN KEMAL

Bakım Çalışması

30.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4071, 4082, 4086, 4089, 4091, 4093

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6276, 6294, 6329, 6335, 6338, 6339, 6344, 6345, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, İNCİRLİK, 2067/2

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6335, 6336, 6337, 6344

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 47_1, 48_1, 49_1, 51_1

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2311, ŞEHİT MEHMET ASLANGİRAY, 2165, 2166, 2227, YAŞAR DOĞU

Bakım Çalışması

30.11.2026 09:30 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3997, 3998, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, KOZAN

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2600, 2601, 2603, 2605, KOZAN, MUSTAFA KEMAL PAŞA_1, 2655, 2656, 2657, DADALOĞLU, 3839, 3840, 3841, 3842, 3844, 3845

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2658, 2659, 2660, 2662, 2667, 2668, 2674, 2675, 2677, 2977, KOZAN, 3810, 3812, 3813, 3814, 3815, 3817, 3822, PAPATYA, 2981, 2986, 2989

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2311, ŞEHİT MEHMET ASLANGİRAY, 2165, 2166, 2227, YAŞAR DOĞU

Bakım Çalışması

02.12.2026 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1275, 1276, 1318, 1319, 1320, 1322, 1323, 1325, 1326, 1327, 1388, 1399, 1479, 1482, 1483, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, SÜLEYMAN VAHİT, 1510, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539, 1540, 1545, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1558, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1586, 1587, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1603, 1604, 1606, 1607, 1608, 1609, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1681, AKASYA_1, AYÇİÇEĞİ, BAHAR_1, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, İBRAHİM TATLISES, 1239, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1249, 1255, 1257, 1259, 1260, 1263, 1270, 1273, 1274, HUZUR

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