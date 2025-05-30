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Adana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana&#039;da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Kandilli deprem listesi son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Adana başta olmak üzere yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Adana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? " sorusuna. cevap arıyor. İşte 30 Mayıs 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

AFAD'ın güncel verilerine bakıldığında Adana'da bir sarsıntı yaşandı. Deprem, Kozan ilçesi'nde kaydedilirken Bölge sakinleri, yaşanan sarsıntının büyüklüğünü ve ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Son dönemde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri yakından takip ediliyor. İşte 30 Mayıs 2025'te (bugün) meydana gelen son depremler.

Adana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 1. Resim

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2025-05-29
Saat:20:32:48 TSİ
Enlem:37.66028 N
Boylam:35.96778 E
Derinlik:10.33 km

Adana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - 2. Resim

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 30 MAYIS? 

Son olarak bugün saat 09.09 saatlerinde Kütahya'nın Simav ilçesinde 1.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Derinliği ise 10.83 olarak ölçüldü.

Hazar Gölü - [02.09 km] Elazığ'ın Maden ilçesinde ise 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 7.0 olarak ölçüldü. 

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 30 MAYIS

Tarih ve Saat (TS)EnlemBoylamDerinlik (km)Büyüklük (ML)Yer
2025-05-30 09:09:0639.1680628.9302810.831.2Simav (Kütahya)
2025-05-30 09:01:2338.5025039.475837.02.0Hazar Gölü - Maden (Elazığ)
2025-05-30 08:49:0940.9761133.058337.01.2Bayramören (Çankırı)
2025-05-30 08:40:2437.6586135.969727.01.4Kozan (Adana)
2025-05-30 08:37:0037.6505635.973337.01.5Kozan (Adana)
2025-05-30 07:48:0140.2236134.573336.991.3Sungurlu (Çorum)
2025-05-30 07:39:3038.3941740.155005.351.3Dicle (Diyarbakır)
2025-05-30 07:19:0335.0172232.5511140.312.1Paphos (GKRY)
2025-05-30 07:09:5039.2450028.9519411.431.1Simav (Kütahya)
2025-05-30 07:04:5137.4402836.474447.01.3Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-05-30 06:53:0138.2016738.706397.00.7Pütürge (Malatya)
2025-05-30 06:51:1238.1705638.000287.051.4Doğanşehir (Malatya)
2025-05-30 06:31:2939.0422233.263617.280.9Kulu (Konya)
2025-05-30 06:25:5738.2991737.522787.021.7Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-05-30 06:13:5439.8183339.039727.01.0Kemah (Erzincan)
2025-05-30 06:10:3740.9013928.352507.351.2Marmara Denizi - Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-30 05:17:3938.4913940.2669414.511.6Arıcak (Elazığ)
2025-05-30 05:08:0339.1766740.334448.391.4Kiğı (Bingöl)
2025-05-30 05:04:4339.2477828.969729.181.5Simav (Kütahya)
2025-05-30 05:03:2539.2552828.960007.061.3Simav (Kütahya)
2025-05-30 04:56:5238.5022240.2688917.183.2Genç (Bingöl)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

TarihSaatEnlem (N)Boylam (E)Derinlik (km)Yer
2025.05.3009:16:1738.738827.784310.6Kumkuyucak - Saruhanlı (Manisa)
2025.05.3009:01:2138.525339.377722.6Cevizdere (Elazığ)
2025.05.3007:48:0140.244334.57055.8Gafurlu - Sungurlu (Çorum)
2025.05.3007:19:0134.818032.687748.9Kıbrıs Rum Kesimi
2025.05.3007:04:5137.423536.45905.3Boynuyoğunlu - Andırın (Kahramanmaraş)
2025.05.3006:51:1138.179738.13535.0Oluklu - Yeşilyurt (Malatya)
2025.05.3006:25:5738.319537.59602.2Toprakhisar - Elbistan (Kahramanmaraş)
2025.05.3006:10:3640.888828.419512.0Marmara Denizi
2025.05.3005:17:3938.492240.26856.9Üçocak - Arıcak (Elazığ)
2025.05.3004:56:5138.485840.26235.0Üçocak - Arıcak (Elazığ)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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