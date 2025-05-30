Adana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi

AFAD, Kandilli deprem listesi son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Adana başta olmak üzere yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Adana'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? " sorusuna. cevap arıyor. İşte 30 Mayıs 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

AFAD'ın güncel verilerine bakıldığında Adana'da bir sarsıntı yaşandı. Deprem, Kozan ilçesi'nde kaydedilirken Bölge sakinleri, yaşanan sarsıntının büyüklüğünü ve ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Son dönemde yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri yakından takip ediliyor. İşte 30 Mayıs 2025'te (bugün) meydana gelen son depremler.

SON DAKİKA ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre Adana'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Kozan (Adana)

Tarih:2025-05-29

Saat:20:32:48 TSİ

Enlem:37.66028 N

Boylam:35.96778 E

Derinlik:10.33 km

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 30 MAYIS?

Son olarak bugün saat 09.09 saatlerinde Kütahya'nın Simav ilçesinde 1.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Derinliği ise 10.83 olarak ölçüldü.

Hazar Gölü - [02.09 km] Elazığ'ın Maden ilçesinde ise 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği ise 7.0 olarak ölçüldü.

AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 30 MAYIS

Tarih ve Saat (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML) Yer 2025-05-30 09:09:06 39.16806 28.93028 10.83 1.2 Simav (Kütahya) 2025-05-30 09:01:23 38.50250 39.47583 7.0 2.0 Hazar Gölü - Maden (Elazığ) 2025-05-30 08:49:09 40.97611 33.05833 7.0 1.2 Bayramören (Çankırı) 2025-05-30 08:40:24 37.65861 35.96972 7.0 1.4 Kozan (Adana) 2025-05-30 08:37:00 37.65056 35.97333 7.0 1.5 Kozan (Adana) 2025-05-30 07:48:01 40.22361 34.57333 6.99 1.3 Sungurlu (Çorum) 2025-05-30 07:39:30 38.39417 40.15500 5.35 1.3 Dicle (Diyarbakır) 2025-05-30 07:19:03 35.01722 32.55111 40.31 2.1 Paphos (GKRY) 2025-05-30 07:09:50 39.24500 28.95194 11.43 1.1 Simav (Kütahya) 2025-05-30 07:04:51 37.44028 36.47444 7.0 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-05-30 06:53:01 38.20167 38.70639 7.0 0.7 Pütürge (Malatya) 2025-05-30 06:51:12 38.17056 38.00028 7.05 1.4 Doğanşehir (Malatya) 2025-05-30 06:31:29 39.04222 33.26361 7.28 0.9 Kulu (Konya) 2025-05-30 06:25:57 38.29917 37.52278 7.02 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 2025-05-30 06:13:54 39.81833 39.03972 7.0 1.0 Kemah (Erzincan) 2025-05-30 06:10:37 40.90139 28.35250 7.35 1.2 Marmara Denizi - Büyükçekmece (İstanbul) 2025-05-30 05:17:39 38.49139 40.26694 14.51 1.6 Arıcak (Elazığ) 2025-05-30 05:08:03 39.17667 40.33444 8.39 1.4 Kiğı (Bingöl) 2025-05-30 05:04:43 39.24778 28.96972 9.18 1.5 Simav (Kütahya) 2025-05-30 05:03:25 39.25528 28.96000 7.06 1.3 Simav (Kütahya) 2025-05-30 04:56:52 38.50222 40.26889 17.18 3.2 Genç (Bingöl)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ