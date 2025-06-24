Adana'da deprem oldu mu? Son dakika deprem listesi 24 Haziran Salı

Adana’nın Saimbeyli ilçesi 24 Haziran 2025 sabahına sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.09’da merkez üssü Saimbeyli olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adana'da deprem oldu mu sorusu ise vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Adana'da deprem mi oldu merak edilirken sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı endişeye neden oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinin merkez üssü olduğu bildirilen depremde herhangi bir olumsuz geribildirim yapılmadı.

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'da bu sabah 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Saimbeyli olurken sarsıntı ilçeye yakın köylerde şiddetli şekilde hissedildi.

Yeni̇köy, Avcıpınarı, Yeşilbağlar, Beypınarı ve Saimbeyli ilçe merkezi depreme en yakın yerleşim yerleri olarak kayıtlara geçti.

Depremin hissedildiği iller arasında Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Adana merkezi ve Niğde de yer aldı. Sarsıntı sonrası bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da büyük çaplı hasar yaşanmadı.

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

24-06-2025 05:01:55 39.4264 37.3072 11.76 ML 2.1 Ulaş (Sivas) 665224





24-06-2025 04:35:17 38.1072 27.4442 9.22 ML 1.6 Torbalı (İzmir) 665223





24-06-2025 04:24:31 39.4072 37.2756 6.97 ML 1.9 Ulaş (Sivas) 665222



24-06-2025 04:21:26 39.4367 37.2986 11.32 ML 3.0 Ulaş (Sivas) 665221





24-06-2025 04:12:48 35.0525 26.7908 8.64 ML 3.8 Akdeniz - [191.58 km] Datça (Muğla) 665220



24-06-2025 04:09:40 38.0272 36.1792 6.96 MW 4.5 Saimbeyli (Adana) 665219



24-06-2025 03:57:01 37.0381 29.3078 7.21 ML 1.7 Çameli (Denizli) 665215





24-06-2025 03:48:07 37.3903 43.9833 7 ML 1.5 Merkez (Hakkari) 665216





24-06-2025 03:37:39 38.5525 31.6872 7 ML 0.8 Tuzlukçu (Konya) 665218





24-06-2025 03:33:15 39.195 40.2475 6.54 ML 1.6 Kiğı (Bingöl) 665217



24-06-2025 02:48:08 36.3392 35.6869 7 ML 1.3 Akdeniz - [10.43 km] Arsuz (Hatay) 665214





24-06-2025 02:33:16 37.1292 28.7581 7 ML 1.0 Menteşe (Muğla) 665213





24-06-2025 02:24:01 40.8353 28.3775 8.33 ML 1.5 Marmara Denizi - [21.85 km] Büyükçekmece (İstanbul) 665211





24-06-2025 02:20:53 39.5683 41.305 6.99 ML 1.6 Tekman (Erzurum) 665212





24-06-2025 01:57:02 40.8461 28.3825 5.71 ML 2.1 Marmara Denizi - [20.59 km] Büyükçekmece (İstanbul) 665209