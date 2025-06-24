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Adana'da deprem oldu mu? Son dakika deprem listesi 24 Haziran Salı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana&#039;da deprem oldu mu? Son dakika deprem listesi 24 Haziran Salı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana’nın Saimbeyli ilçesi 24 Haziran 2025 sabahına sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 07.09’da merkez üssü Saimbeyli olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adana'da deprem oldu mu sorusu ise vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Adana'da deprem mi oldu merak edilirken sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı endişeye neden oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinin merkez üssü olduğu bildirilen depremde herhangi bir olumsuz geribildirim yapılmadı.

Adana'da deprem oldu mu? Son dakika deprem listesi 24 Haziran Salı - 1. Resim

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'da bu sabah 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Saimbeyli olurken sarsıntı ilçeye yakın köylerde şiddetli şekilde hissedildi.

Yeni̇köy, Avcıpınarı, Yeşilbağlar, Beypınarı ve Saimbeyli ilçe merkezi depreme en yakın yerleşim yerleri olarak kayıtlara geçti.

Depremin hissedildiği iller arasında Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Adana merkezi ve Niğde de yer aldı. Sarsıntı sonrası bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da büyük çaplı hasar yaşanmadı.

Adana'da deprem oldu mu? Son dakika deprem listesi 24 Haziran Salı - 2. Resim

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

  • 24-06-2025 05:01:55    39.4264    37.3072    11.76    ML    2.1    Ulaş (Sivas)    665224    

  • 24-06-2025 04:35:17    38.1072    27.4442    9.22    ML    1.6    Torbalı (İzmir)    665223    

  • 24-06-2025 04:24:31    39.4072    37.2756    6.97    ML    1.9    Ulaş (Sivas)    665222
       
  • 24-06-2025 04:21:26    39.4367    37.2986    11.32    ML    3.0    Ulaş (Sivas)    665221    

  • 24-06-2025 04:12:48    35.0525    26.7908    8.64    ML    3.8    Akdeniz - [191.58 km] Datça (Muğla)    665220
       
  • 24-06-2025 04:09:40    38.0272    36.1792    6.96    MW    4.5    Saimbeyli (Adana)    665219  
     
  • 24-06-2025 03:57:01    37.0381    29.3078    7.21    ML    1.7    Çameli (Denizli)    665215    

  • 24-06-2025 03:48:07    37.3903    43.9833    7    ML    1.5    Merkez (Hakkari)    665216    

  • 24-06-2025 03:37:39    38.5525    31.6872    7    ML    0.8    Tuzlukçu (Konya)    665218    

  • 24-06-2025 03:33:15    39.195    40.2475    6.54    ML    1.6    Kiğı (Bingöl)    665217
       
  • 24-06-2025 02:48:08    36.3392    35.6869    7    ML    1.3    Akdeniz - [10.43 km] Arsuz (Hatay)    665214    

  • 24-06-2025 02:33:16    37.1292    28.7581    7    ML    1.0    Menteşe (Muğla)    665213    

  • 24-06-2025 02:24:01    40.8353    28.3775    8.33    ML    1.5    Marmara Denizi - [21.85 km] Büyükçekmece (İstanbul)    665211    

  • 24-06-2025 02:20:53    39.5683    41.305    6.99    ML    1.6    Tekman (Erzurum)    665212    

  • 24-06-2025 01:57:02    40.8461    28.3825    5.71    ML    2.1    Marmara Denizi - [20.59 km] Büyükçekmece (İstanbul)    665209

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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