ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama!

Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 29-30 Haziran 2025 tarihinde Aydın'ın birçok ilçe ve mahallerinde belli aralıklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bugün başlayacak elektrik kesintilerinin nedenleri ve saatleri açıklandı.

ADM Elektrik Aydın'ın internet adresi üzerinden yaptığı paylaşıma göre Didim başta olmak üzere Aydın'ın birçok ilçesinde elektrik kesitisi meydana gelecektir.

Didim elektrik kesintisi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulatılırken 29 Haziran Pazar günü başlayacak elektrik kesintisinin detayları merak ediliyor.

29-30 HAZİRAN 2025 AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ADM Elektrik Aydın'ın Didim başta olmak üzere birçok ilçesinde elektrik kesintisi planlandığını duyurdu. 29 Haziran Pazar günü başlayacak elektrik kesintilerinin nedenleri ve saatleri belli oldu.

Aydın'ın Bozdoğan, Çine, Didim, Efeler, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı ve Söke ilçelerinin bazı mahallerinde bugün ve yarın planlı elektrik kesinti uygulanacak.

29-30 HAZİRAN DİDİM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

29 Haziran tarihlerinde başlayacak elektrik kesintisinin detayları şu şekildedir;