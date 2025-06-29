Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama!

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ADM Elektrik duyurdu, Aydın&#039;da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama!
Aydın, Didim, Elektrik Kesintisi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 29-30 Haziran 2025 tarihinde Aydın'ın birçok ilçe ve mahallerinde belli aralıklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bugün başlayacak elektrik kesintilerinin nedenleri ve saatleri açıklandı.

ADM Elektrik Aydın'ın internet adresi üzerinden yaptığı paylaşıma göre Didim başta olmak üzere Aydın'ın birçok ilçesinde elektrik kesitisi meydana gelecektir.

Didim elektrik kesintisi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulatılırken 29 Haziran Pazar günü başlayacak elektrik kesintisinin detayları merak ediliyor.

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 1. Resim

29-30 HAZİRAN 2025 AYDIN'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ADM Elektrik Aydın'ın Didim başta olmak üzere birçok ilçesinde elektrik kesintisi planlandığını duyurdu. 29 Haziran Pazar günü başlayacak elektrik kesintilerinin nedenleri ve saatleri belli oldu.

Aydın'ın Bozdoğan, Çine, Didim, Efeler, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı ve Söke ilçelerinin bazı mahallerinde bugün ve yarın planlı elektrik kesinti uygulanacak.

29-30 HAZİRAN DİDİM ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

29 Haziran tarihlerinde başlayacak elektrik kesintisinin detayları şu şekildedir;

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 2. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 3. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 4. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 5. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 6. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 7. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 8. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 9. Resim

ADM Elektrik duyurdu, Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? 29-30 Haziran Didim Elektrik kesintisi sorgulama! - 10. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yeni dönem başlıyor! Kamu kurumlarının harcamalarının kontrolü yapay zekaya emanetAntalya Kaleiçi'nde yangın! Ekipler müdahale ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi! - HaberlerSevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi!MasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurdu - HaberlerMasterChef altın çocuk Tunahan kimdir, turu geçti mi? 2025 sezonuna damga vurduPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı - HaberlerPazar günü İstanbul'da yağmur var mı, saat kaçta yağacak? Meteoroloji uyardı99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım! - Haberler99. Gazi Koşusu hangi kanalda, saat kaçta? 2025 Gazi Koşusu'na geri sayım!29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu - Haberler29 Haziran hangi metrolar kapalı, ne zaman açılacak? Metro İstanbul duyurdu15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyor - Haberler15 Temmuz özel sektör ve kamuya tatil olacak mı? Resmi tatil kabul ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...