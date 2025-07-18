18-19 Temmuz Afyon hava durumu! Afyonkarahisar hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Temmuz 2025 21:27 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 21:27 - Güncelleme:

Afyonkarahisar'da 18-19 Temmuz'da hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Afyonkarahisar hava durumu nasıl? İşte, MGM verilerine göre Afyonkarahisar için güncel hava tahminleri…

Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek için, 18-19 Temmuz tarihleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Afyonkarahisar'da sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor. Peki, 18-19 Temmuz Afyonkarahisar hava durumu nasıl? İşte cevabı.. 18-19 TEMMUZ AFYONKARAHİSAR HAVA DURUMU NASIL? 18 Temmuz Cuma akşamı Afyonkarahisar'da akşam saatleri itibarıyla hafif yağışlıdır. Özellikle 21:00 ila 24:00 saatleri arasında yer yer kentte yağışlar olacaktır. Afyonkarahisar'da sabah saatleri kavurucu sıcak geçerken geceleri kısmen serin bir hava bekleniyor. AFYONKARAHİSAR BUGÜN YAĞMURLU MU? MGM verilerine göre, Afyonkarahisar'da 21:00 ile 24:00 saatleri arası yağmurlu geçecektir. Bu nedenle bölgede yaşayan vatandaşların dışarı çıkmadan önce önlem alması tavsiye ediliyor. Afyonkarahisar'da yağışlar kısa süreli olacaktır. Yer yer yağması beklenen yağışlarla nem oranı düşecektir. AFYON'DA HAVA NASIL OLACAK? Afyonkarahisar'da sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kentte sıcaklıkların normalleri üzerindedir. Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık 35 dereceye kadar ulaşırken, nem oranı kuraktır. 20 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 17°C - 32°C arasındadır. Nem oranı yüzde 17 ile yüzde 80 arasındadır. Rüzgar güneyden, 14 km/sa hızla esecektir. Afyonkarahisar'da 21 Temmuz'da Pazartesi günü 17/ 33°C nem oranı yüzde 10'a kadar düşüyor. 22 Temmuz Salı günü 17/ 35°C kurak havası vardır. İlgili Haber Bu akşam Ankara'da yağmur yağacak mı? 18 Temmuz Ankara hava durumu tahminleri

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin