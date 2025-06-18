Ahmedinejad öldü mü? İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hakkında resmi açıklama geldi

İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve çok sayıda bilim insanı hayatını kaybetti. Ortaya atılan iddialar arasında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve ailesinin İsrail tarafından öldürüldüğü yer aldı. Ahmedinejad’ın ofisinden ise bu iddialara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İsrail ve İran arasında gerçekleşen karşılıklı saldırıların altıncı gününde Ahmedinejad öldü mü? sorusu gündeme geldi. Ayrıca İsrail ordusununTahran'da bir santrifüj üretim tesisine hava saldırısı düzenlediği de öne sürüldü.

İran ise İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğü konusunda açıklamada bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abbasi, konuya ilişkin önemli bilgiler verdi.

İranlı yetkili, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtirken Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını da söyledi. Ancak Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti. Ayrıca çok sayıda bilim insanı da hayatını kaybetti.

Yaşanan gelişmelerin ardından eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, eşi ve iki oğluyla birlikte Tahran'ın merkezinde maskeli silahlı kişilerce öldürüldüğü iddia edildi. Peki, bu iddia doğru mu? İşte tüm ayrıntılar...

İRAN'IN ESKİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD AHMEDİNEJAD ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Sosyal medya uygulaması X'te (eski adıyla Twitter) eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, eşi ve iki oğluyla birlikte bugün erken saatlerde Tahran'ın merkezinde maskeli silahlı kişilerce öldürüldüğü öne sürüldü. Ardından farklı dijital platformlarda da benzer ifadeler kullanılarak paylaşıldığı gözlemlendi.

Ahmedinejad’ın ofisinden yapılan resmî açıklamada, “Ahmedinejad’a suikast yapıldığı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Bu iddialar, hiçbir temele dayanmayan açık bir yalandır” denildi.

Yapılan açıklamanın ardından eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ölmediği ve hakkında çıkan iddiaların asılsız olduğu belli olddu.