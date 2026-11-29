Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim başvurularında ALES puanını kullanacak binlerce aday, bugün gerçekleştirilecek sınavın saatini ve süresini araştırıyor. 2026 yılının son ALES oturumu olan ALES/3, 29 Kasım Pazar günü uygulanacak. Şimdi ise ''ALES saat kaçta bitiyor, kaç saat sürecek?'' merak ediliyor.

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ALES/3 sınavında bina giriş işlemleri saat 10.00'a kadar tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek. Bu nedenle sınava katılacak kişilerin sınav merkezlerine son dakikada gitmemeleri, ulaşım ve bina giriş işlemleri için yeterli zaman ayırmaları gerekiyor. Peki, ALES saat kaçta bitiyor, kaç saat sürecek?

ALES saat kaçta bitiyor, kaç saat sürecek? 29 Kasım ALES/3 sınavı için geri sayım başladı

ALES SAAT KAÇTA BİTİYOR, KAÇTA BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/3, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Bugün yapılacak ALES/3'ün ek süre uygulamaları dışında saat 12.45'te bitmesi planlanıyor.

ALES saat kaçta bitiyor, kaç saat sürecek? 29 Kasım ALES/3 sınavı için geri sayım başladı

ALES KAÇ SAAT SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

2026 ALES/3 kapsamında adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel soru yer alacak. Adaylar soruları cevaplamak için 150 dakika (2 saat 30 dakika) süre kullanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 12.45'te tamamlanacak.

ALES saat kaçta bitiyor, kaç saat sürecek? 29 Kasım ALES/3 sınavı için geri sayım başladı

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3 sonuçlarının 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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