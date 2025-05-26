Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ali Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi?

Ali Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada gündeme gelen Ali Asaf ile ilgili güzel haberlerin gelmesinin ardından “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” paylaşımında bulunmuştu. Bugün ise o renkli görüntüler kalpleri ısıttı.

Ali Asaf paylaşımı sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Bugün balonların uçurulmasıyla beraber tekrardan gündeme geldi.

Asaf'ın babasının sosyal medyadaki 'Oğlum kanseri yendi, balon uçuracağız, onunla yalnızız, sizler de gelir misiniz?' paylaşımı dikkat çekti. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise Ali Asaf'ın kim, kaç yaşında ve hangi kanseri yendiğini öğrenmek istiyor.

Ali Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi? - 1. Resim

ALİ ASAF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE KANSERİYDİ?

İstanbul'da yaşayan Ali Asaf şu an 3 yaşındadır. Henüz 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını(lösemi) 3 yaşında yenmeyi başardı.

3 yaşında kanseri yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

İki yıl tedavi gören Ali Asaf'ın zorlu geçen tedavi süreci ve ilik naklinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Ali Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi? - 2. Resim

Baba Samet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" yazarak, İstanbullulardan destek istedi.

Bu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla birçok kişi Ali Asaf'ı mutlu etmek ve aileye destek vermek için bir araya geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bahar bitiyor mu, sezon finali mi yapacak? 48.bölümle ekranlara ara veriyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahar bitiyor mu, sezon finali mi yapacak? 48.bölümle ekranlara ara veriyor! - HaberlerBahar bitiyor mu, sezon finali mi yapacak? 48.bölümle ekranlara ara veriyor!26 Mayıs 2025 İzmir elektrik kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar saatlerce elektriksiz kalacak - Haberler26 Mayıs 2025 İzmir elektrik kesintisi! Bu ilçelerde yaşayanlar saatlerce elektriksiz kalacakYKS sınav giriş belgeleri bu hafta yayınlanır mı? ÖSYM sınav yerleri sorgulama - HaberlerYKS sınav giriş belgeleri bu hafta yayınlanır mı? ÖSYM sınav yerleri sorgulamaBahar dizisi Timur ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Bahar 48. bölüm sezon finali merak uyandırdı! - HaberlerBahar dizisi Timur ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Bahar 48. bölüm sezon finali merak uyandırdı!Uzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak? - HaberlerUzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak?Elazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti! - HaberlerElazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti!
Sonraki Haber Yükleniyor...