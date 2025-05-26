Ali Asaf kimdir ve kaç yaşında? Ali Asaf ne kanseriydi?

Sosyal medyada gündeme gelen Ali Asaf ile ilgili güzel haberlerin gelmesinin ardından “Bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” paylaşımında bulunmuştu. Bugün ise o renkli görüntüler kalpleri ısıttı.

Ali Asaf paylaşımı sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Bugün balonların uçurulmasıyla beraber tekrardan gündeme geldi.

Asaf'ın babasının sosyal medyadaki 'Oğlum kanseri yendi, balon uçuracağız, onunla yalnızız, sizler de gelir misiniz?' paylaşımı dikkat çekti. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise Ali Asaf'ın kim, kaç yaşında ve hangi kanseri yendiğini öğrenmek istiyor.

ALİ ASAF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NE KANSERİYDİ?

İstanbul'da yaşayan Ali Asaf şu an 3 yaşındadır. Henüz 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını(lösemi) 3 yaşında yenmeyi başardı.

3 yaşında kanseri yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı.

İki yıl tedavi gören Ali Asaf'ın zorlu geçen tedavi süreci ve ilik naklinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Baba Samet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" yazarak, İstanbullulardan destek istedi.

Bu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla birçok kişi Ali Asaf'ı mutlu etmek ve aileye destek vermek için bir araya geldi.