Ali Çamdalı 29 Nisan 2024'te Konyaspor teknik direktörü oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken Galatasaray ile Konyaspor mücadele edecek. 99 puanla lider olan sarı kırmızılılar maçtan galip ayrılması durumunda şampiyon olacak. Karşılaşmaya dair araştırılanlar arasında ise Konyaspor teknik direktörü kim sorusu yer alırken Ali Çamdalı'nın çalıştırdığı takımlar ve sezonlar...

Trendyol Süper Lig'de GS ile karşılaşacak olan Konyaspor'un teknik direktörünün kim olduğu merak konusu olurken mücadeleye kısa süre kala heyecan arttı. Liderin şampiyonluğunu netleştirecek olan karşılaşmaya dair bilgiler...

Teknik direktörlük görevini Ali Çamdalı yapıyor. 29 Nisan 2024 tarihinde sözleşme imzaladı.

22 Şubat 1984 yılında dünyaya gelen isim, Leverkusen ile anlaşmasının bitmesinin ardından Fenerbahçe ile görüştü ancak olumlu sonuçlanmadı. Ardından Kaysersispor'a transfer olan oyuncu, Türkiye Kupası maçlarında ilk defa sahaya çıktı. 2008-09 sezonunda Kayseri Erciyesspor takımına transfer olduktan sonra Kocaelispor ile anlaştı fakat borçlar sebebiyle TFF tarafından gelen transfer yasağından dolayı mücadelelere çıkamadı.

Daha sonra Orduspor ile 2010-11 sezonu ile anlaştı. 2013 senesinde kadar sözleşme imzalayan oyuncu, takım kaptanlığı aldı. Sözleşmesinin bitmesinin ardından Konyaspor'a giden isim, ilk sezonda 30 mücadeleye çıktı. 27 Şubat 2018 tarihinde yollarının ayrılmasının ardından 28 Mayıs 2018 yılında Rizespor'a gitti ve 2019 senesinde ayrıldı.

31 Ocak 2019 tarihinde ise yeniden Konyaspor'a giden isim 2020'de Manisa FK takımına gitti.