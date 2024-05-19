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Galatasaray haftaya Konyaspor ile karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray haftaya Konyaspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Galatasaray, Süper Lig, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken Galatasaray'ın önümüzdeki hafta maçı kiminle merak edildi. Bu akşam oynanan derbide Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edemeyen GS, önümüzdeki hafta sahaya çıkacak.

37. haftada oynanan dev derbide kazanan Fenerbahçe olurken önümüzdeki hafta oynanan karşılaşmaların sonucunda kupanın sahibi olacak takım belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe önümüzdeki hafta kiminle oynayacak merak edildi.

Süper Lig'de sarı kırmızılılar önümüzdeki hafta Konyaspor ile karşılaşırken FB, İstanbulspor ile mücadele edecek.

Sarı kırmızılı ekip Konyaspor maçını kazanırsa veya berabere kalırsa şampiyonluğu ilan ederken Fenerbahçe'nin şampiyon olması için İstanbulspor maçını kazanması ve GS'nin maç kaybetmesi gerekiyor.

Ligde puan durumu güncel olarak şöyle:

Galatasaray haftaya Konyaspor ile karşılaşacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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