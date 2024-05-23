Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Burak Kızılhan, 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkanlığa yeniden aday olan Ali Koç, bugün basın açıklamasında bulundu. Taraftarların merakla beklediği listenin ardından Burak Kızılhan kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir gibi sorular gündemde yer alıyor. Hayatı ve biyografisi...

Bugün Ali Koç'un basın toplantısı düzenlemesinin ardından yönetim kurulu listesinde olan isimler tek tek araştırıldı. Gündemde yer alanlardan bir tanesi de Burak Kızılhan oldu. Ne iş yaptığı araştırılırken, hangi okulda okuduğu da aratılıyor.

Kızılhan, Fenerbahçe spor kulübü genel sekreteri olurken 1984 senesinde dünyaya geldi. Şişli Terakki İlkokulu'nda eğitimine başlayan isim, St. Benoit Fransız Lisesi'nde devam etti. Lisans eğitimini ise University of Hertfordshire'da Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde yaptı.

Brunel University'de Mühendislik Yönetimi üzerinde de yüksek lisans yapan isim, Harvard Business School'da finans alanında eğitim aldı.

Mezun olmasının ardından Schneider Electric İngiltere'de çalışma hayatına başladı ve 2 sene boyunca proje müdürü olarak çalıştı.

AE Arma-Elektropanç'ta İş Geliştirme Müdürü ve Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA) operasyonlarının başında olan isim 2014 senesinden beridir Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcısı olarak yer alıyor.