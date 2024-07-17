Alper Ulusoy'un hakemliği bıraktığını Serdar Akçer sosyal medya hesabından açıkladı

5 Ekim 1981 tarihinde doğan hakem Alper Ulusoy'un hakemlik görevinden ayrılmasının ardından futbolseverlerden teşekkür paylaşımları geldi. Ulusoy hakemliği bıraktı mı, neden soruları merak edilirken Serdar Akçer, sosyal medyadan duyurdu.

Türk futbol hakemi olan Alper Ulusoy birçok karşılaşmada görev alırken görevinden ayrıldığını duyurdu. Ayrılık haberinin ardından ise kariyerine dair istatistikler gündeme geldi.

ALPER ULUSOY HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Serdar Akçer, X hesabından Ulusoy'un hakemlik görevini bıraktığını şu sözlerle paylaştı:

"Alper Ulusoy hakemliği bıraktı.

Arkadaşlar selam; Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun. Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım bir birinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre sezonla geçirirsiniz Baki’nin dediği gibi; “Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize Kalın sağlıcakla

A.Ulusoy"

ALPER ULUSOY KİMDİR?

İlk defa 20 Ekim 2002 yılında Ankaragücü - Bursaspor karşılaşmasında yardımcı hakem olarak görev alırken 28 yaşında hakem oldu. Eylül 2014'te Gençlerbirliği - Balıkesirspor karşılaşmasında yer aldı.

2001 senesinden beri görevini yaparken orta hakem olarak çalıştı.