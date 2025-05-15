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Altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları düşüşü takibe alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları düşüşü takibe alındı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yatırımcıların radarına girmiş durumda. Piyasalarda yaşanan küresel sakinleşme süreci, ons ve gram altın üzerinde baskı oluştururken, kısa vadede toparlanma sinyalleri de dikkat çekiyor. Altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi merak ediliyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

15 Mayıs Çarşamba günü altın piyasasında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Gram altın, bir önceki güne göre yüzde 0,96 oranında gerileyerek 3.922 TL alış, 3.923 TL satış seviyelerine düştü. Cumhuriyet altını 26 bin TL'nin altına sarkarken, çeyrek altın 6.541 TL’den satılıyor.

Uzmanlara göre bu düşüş, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları, dolar endeksindeki yükseliş ve jeopolitik tansiyonun azalmasıyla doğrudan ilişkili. Ayrıca küresel piyasalarda ons altının 3.143 dolara kadar gerilemesi, içeride gram bazında altın fiyatlarını baskı altında tutuyor.

Bazı uzmanlar düşüşün kısa süre daha devam edebileceği kanaatinde olsa da belirtilen ifadelerin yatırım tavsiyesi olmadığı da ayrıca ifade ediliyor.

 

 

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği soru şu: “Altın yeniden yükselecek mi?” Finans analistleri, altındaki düşüşün sınırlı kalabileceğini ve özellikle orta vadede toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle Temmuz sonrası dönemde, merkez bankalarının faiz indirim sürecine girebileceği beklentisinin altına olan talebi artırabileceği tahmin ediliyor.

Belirtilen görüşler yatırım tavsiyesi taşımazken öngörülen altın yükseliş ve düşüş trendleri de yakından takip edilerek analiz edilmeye devam ediyor.

Analist İslam Memiş’in değerlendirmesine göre; ons altın 3.100 dolar seviyesinin altına düşmediği sürece geri çekilmeler geçici olabilir.

Gram altının ise 3.900 TL bandında tutunması, kısa vadede destek noktası olarak öne çıkıyor. Memiş, bu fiyat aralıklarının “alım fırsatı” sunduğunu belirterek, fiziki altın almak isteyenlerin bu seviyeleri değerlendirebileceğini ifade ediyor.

 

 

15 MAYIS ALTIN FİYATLARI

  • Gram Altın (TL/Gr)
    Alış: 3.922,63 TL – Satış: 3.923,09 TL – Değişim: -0,96%
  • 22 Ayar Bilezik
    Alış: 3.617,88 TL – Satış: 3.652,71 TL – Değişim: -0,97%
  • Altın (ONS)
    Alış: 3.143,71 $ – Satış: 3.144,09 $ – Değişim: -1,04%
  • Altın ($/kg)
    Alış: 100.737,00 $ – Satış: 100.749,00 $ – Değişim: -0,89%
  • Altın (Euro/kg)
    Alış: 113.402,00 € – Satış: 113.415,00 € – Değişim: -0,89%
  • Cumhuriyet Altını
    Alış: 25.845,00 TL – Satış: 26.048,00 TL – Değişim: -1,07%
  • Yarım Altın
    Alış: 12.962,00 TL – Satış: 13.084,00 TL – Değişim: -1,07%
  • Çeyrek Altın
    Alış: 6.480,00 TL – Satış: 6.541,00 TL – Değişim: -1,09%
  • Reşat Altını
    Alış: 25.877,47 TL – Satış: 26.080,95 TL – Değişim: -0,95%
  • Kulplu Reşat Altını
    Alış: 25.879,69 TL – Satış: 26.083,20 TL – Değişim: -0,94%
  • 22 Ayar Altın (TL/Gr)
    Alış: 3.615,93 TL – Satış: 3.812,77 TL – Değişim: -1,08%
  • 18 Ayar Altın (TL/Gr)
    Alış: 2.863,52 TL – Satış: 2.863,86 TL – Değişim: -0,96%
  • 14 Ayar Altın (TL/Gr)
    Alış: 2.166,68 TL – Satış: 3.098,77 TL – Değişim: -0,91%
  • Kapalıçarşı Ziynet 2.5
    Alış: 64.585,94 TL – Satış: 65.603,27 TL – Değişim: -1,17%
  • Kapalıçarşı Beşli Altın
    Alış: 130.786,52 TL – Satış: 133.307,13 TL – Değişim: -1,17%
  • Gremse Altın
    Alış: 64.585,94 TL – Satış: 66.047,62 TL – Değişim: -1,17%
  • Ata Altın
    Alış: 26.641,70 TL – Satış: 27.307,76 TL – Değişim: -1,17%
  • Tam Altın
    Alış: 25.821,91 TL – Satış: 26.325,56 TL – Değişim: -1,22%
  • Külçe Altın ($)
    Alış: 103.600,00 $ – Satış: 103.650,00 $ – Değişim: -1,14%
  • Has Altın
    Alış: 3.902,29 TL – Satış: 3.902,76 TL – Değişim: -0,98%
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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