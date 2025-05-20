Altın yeniden yükselecek mi? 20 Mayıs 2025 Salı gram altın ne kadar oldu?

20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla gram altın 4.049,44 TL olarak devam ediyor. Çeyrek altın 6.479,105 liradan Cumhuriyet altını ise 25.916,30 liradan işlem kaydetti.

Gözde yatırım araçlarından biri olan altın da hareketlilik sürüyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyla 3,210 dolardan işlem görürken düne kıyasla değişim oranı %-0.60'dır.

20 Mayıs 2025 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde -0.47 düşüş gösterdi. Ayrıca Mayıs ayının ilk haftasına göre gram altın 6,00 TL artarak yüzde 0,15 değer kazandı.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Durgun bir seyir izleyen altında ne zaman yükselişe geçeceği başta yatırımcılar olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmeye başladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haziran ayıyla beraber altın fiyatlarında yeniden yükseliş beklendiğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında altında yükseliş yönlü beklentinin devam ettiğini belirtti.

20 MAYIS 2025 SALI GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada gram altın (saat 17:00 itibarıyla) alış 4.050,04 TL, satış 4.050,52 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın6.478,63 TL’den alınırken, 6.622,34 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 25.918,14’den işlem görüyor.