Altınkılıç Gıda katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 20:01 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 20:07 - Güncelleme:

Spk, Halka Arz, Haber

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Başvurusu onaylanan hisseler arasında olan Altınkılıç Gıda'yı satın almak isteyenler kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu gibi sorulara cevap arıyor. 29-30 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak olan şirket, eşit dağıtım yapacak.