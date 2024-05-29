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Altınkılıç Gıda katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altınkılıç Gıda katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
Spk, Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başvurusu onaylanan hisseler arasında olan Altınkılıç Gıda'yı satın almak isteyenler kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu gibi sorulara cevap arıyor. 29-30 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak olan şirket, eşit dağıtım yapacak.

SPK tarafından başvurusu onaylanan halka arzın ne zaman işlem göreceği merak konusu olurken kodu ve fiyatı da araştırılıyor. Yakından takip edilen hissenin hangi bankalarda olacağı da haberimizde yer alıyor.

Altınkılıç Gıda, 29-30 Mayıs tarihlerinde talep toplarken 22,98 TL'den satışa çıkacak. ALKLC, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek ve katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Altınkılıç Gıda katılım endeksine uygun olarak işlem görecek - 1. Resim

Ana Pazar'da işlem görecek olan şirketin olası lot miktarı şöyle:

2.1 Milyon katılım - 17 Lot 

2.5 Milyon katılım - 14 Lot 

2.9 Milyon katılım - 12 Lot 

3.3 Milyon katılım - 11 Lot 

3.7 Milyon katılım - 10 Lot 

4.1 Milyon katılım - 9 Lot 

4.5 Milyon katılım - 8 Lot 

4.9 Milyon katılım - 7 Lot 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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