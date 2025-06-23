Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor, anaokulu kaydı nasıl yapılır, ücretli mi? Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim kayıt tarihi

2024-2025 yılı eğitim öğretim yılının son bulması ile yaz tatili de tüm öğrenciler için başladı. Veliler ise şimdiden anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor, anaokulu kaydı nasıl yapılır, ücretli mi sorularını yöneltmeye başlamış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim kayıt tarihi ve diğer tüm detaylar ise netlik kazandı.

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken milyonlarca veli anaokulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve kayıt süreci detaylarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında kayıt takvimi ve başvuru detayları belli oldu.

ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarında anaokulu kayıt süreci her yıl temmuz ayının ilk iş gününde başlıyor.

Temmuz başından itibaren e-Okul sistemi üzerinden kayıtlar otomatik olarak işleniyor. Kayıt işlemleri sırasında velilerden herhangi bir başvuru ya da evrak talep edilmiyor. Sistemde tanımlı olan yerleşim yeri adresi esas alınarak öğrenciler okul bölgelerine göre ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

ANAOKULU KAYDI NASIL YAPILIR?

Anaokulu kayıtları için velilerin herhangi bir belge hazırlamasına veya okula başvuru yapmasına gerek yok.

Kayıt işlemleri tamamen e-Okul sistemi üzerinden çocuğun yerleşim adresi dikkate alınarak otomatik biçimde yapılıyor. Kayıt süreci başladığında veliler e-Devlet ya da okul yönetimi aracılığıyla hangi kuruma kayıt yapıldığını öğrenebiliyor.

Kayıt tamamlandıktan sonra, okul idaresi tarafından velilere Acil Durum Başvuru Formu ve Kayıt Sözleşmesi sunularak imzalanması isteniyor. Bunların dışında velilerden anaokulu kaydı için evrak istenmiyor.

ANAOKULU KAYDI ÜCRETLİ Mİ?

Resmi okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliğine göre devlet anaokullarında kayıt sırasında herhangi bir ücret ya da aidat alınması yasal değil.

Okul-aile birliği aracılığıyla yapılan gönüllü katkılar, yemek veya servis gibi hizmetler için ise velilere sunulan bazı ücretli seçenekler olabilir. Tamamen velinin isteğine bağlı olan bu hizmetler için ise katılım zorunluluğu bulunmuyor. Temel eğitim süreci ise devlet tarafından ücretsiz şekilde sağlanıyor.

ANAOKULU KAYDI KAÇ YAŞINDA YAPILIYOR?

Anaokulu kaydı kaç yaşında yapılır sorusu da velilerin gündeminde yer bulan konulardan. İlgili yönetmelik gereği kayıt yapılan yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 ay arası çocuklar anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına öncelikli olarak kaydediliyor.

Öncelikli yaş grubunun kayıtları tamamlandıktan sonra fiziki imkanların yeterli olması durumunda 36-56 aylık çocuklar da anaokullarına, 45-56 aylık çocuklar ise ana sınıflarına kaydedilebiliyor.

İlkokula başlama yaşı gelen ve kayıt ertelenen, önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara da öncelik veriliyor.