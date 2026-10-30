Ankara ASKİ su kesintisi 30 Ekim programı açıklandı. Bugün ASKİ tarafından paylaşılan listeye göre Etimesgut, Elmadağ, Çubuk, Mamak, Polatlı ve Altındağ'da şebeke hatlarında meydana gelen arızalara müdahale ediliyor. Kesintilerin mahallelere göre farklı saatlerde sona ermesi planlanıyor. İşte, ASKİ planlı kesinti programı...

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Ankara su kesintisi 30 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle 6 ilçede yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan duyuruya göre Etimesgut, Elmadağ, Çubuk, Mamak, Polatlı ve Altındağ'da farklı saat aralıklarında su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti yaşanıyor? İşte 30 Ekim ASKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler ve güncel kesinti saatleri...

ASKİ SU KESİNTİSİ 30 EKİM

Ankara ASKİ su kesintisi 30 Ekim (Etimesgut, Elmadağ, Çubuk, Mamak, Polatlı, Altındağ)

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.10.2026 11:50:00

Tamir Tarihi: 30.10.2026 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Etimesgut İlçesi Erler Mahallesi Ankara Bulvarı içerisinde Ø 600 dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklı 11:50 ile 23:55 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Su arızasını en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Erler Mahallesi ve Bahçekapı Mahallesi Bir kısımları



ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.10.2026 11:50:00

Tamir Tarihi: 30.10.2026 15:30:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Hasanoğlan Bahçelievler mahallesi yavuz caddesinde ⌀90 lık pe 100 içme suyu hattı arızası nedeniyle, 30 Ekim 2026 saat 11:30 ile 30Ekim 2026 saat 15:30 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen yerler:Bahçelievler mahallesinin üst kotları Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ÜST KODLARI

Ankara ASKİ su kesintisi 30 Ekim (Etimesgut, Elmadağ, Çubuk, Mamak, Polatlı, Altındağ)



ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.10.2026 12:25:00

Tamir Tarihi: 30.10.2026 16:00:00

Detay: Detay: Değerli Abonelerimiz Esenboğa Mahallesi 325. Sokakta meydana gelen boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Esenboğa Mahallesi Atatürk Caddesine Bağlı Sokaklar



MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.10.2026 12:45:00

Tamir Tarihi: 30.10.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Şahap Gürler mahallesi 1209sokak içerinde Q100 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle, su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: ŞAHAPGÜRLER MAHALLESİ



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.10.2026 08:30:00

Tamir Tarihi: 30.10.2026 15:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Şentepe Mahallesi Sina Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø110 mm çapında PVC boru arızası nedeniyle 08:30 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah.Bir kısmı

Ankara ASKİ su kesintisi 30 Ekim (Etimesgut, Elmadağ, Çubuk, Mamak, Polatlı, Altındağ)



ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.10.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 30.10.2026 15:00:00

Detay: Detay: Değerli Abonelerimiz Fatih Mahallesi Kampüs Sokakta meydana gelen boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Mekke Caddesine Bağlı Sokaklar



ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 30.10.2026 09:35:00

Tamir Tarihi: 30.10.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Kale Mahallesi Hacı Bayram Bulvarı içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kale mahallesi

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