Ankara elektrik kesintisi 29-30 Kasım (Mamak, Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan...)
Ankara elektrik kesintisi 29-30 Kasım 2026 tarihli programı belli oldu. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Altındağ, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Başkent EDAŞ'ın planlı çalışmaları kapsamında Ankara'da 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak. Altındağ, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de kesinti süreleri bölgelere göre farklılık gösterecek. İşte Ankara elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 KASIM
29.11.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI
30.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALIKHİSAR KÖY İÇİ, SARACALAR, SÜNLÜ SERPMELERİ, OVA 7, SÜNLÜ, TAŞPINAR, OVA 6, SÜNLÜKÖY, OVA 5
30.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞOLUK, HÜNER, Y.SAMANLIK, SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY, TAŞPINAR
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ETLİK, TURAN GÜNEŞ
29.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINAY, ATILGAN, TEZCAN, BİLECİK, SARIGÖL, SERİNCE, KARACAKAYA
29.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SIRMA, YAPICI, DEMİRHENDEK, 869, ÇAMLITEPE, TAŞDELEN, KARACAKAYA, YAPIT
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLBAĞI, GÖLBEK
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜREĞİL ÇİFTLİĞİ, KARGALAR, SOFU DERESİ, YUKARIDERE
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÇAMKÖY
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ETLİK, TURAN GÜNEŞ
29.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
30.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALACAATLI, 3388, 5166, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, 5129, 5060, 5056, 3412, ŞEHİT MESUT YAĞAN, 5058
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, AŞAĞI, YILANLIPINAR
30.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALIKHİSAR KÖY İÇİ, SARACALAR, SÜNLÜ SERPMELERİ, OVA 7, SÜNLÜ, TAŞPINAR, OVA 6, SÜNLÜKÖY, OVA 5
30.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞOLUK, HÜNER, Y.SAMANLIK, SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY, TAŞPINAR
30.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜĞDÜZSILINECEK, ANKARA, CAN, TUĞBA 4, ZİYA ÜLHAK, SÜNLÜ, OVA 3, OVA 2, 211, 210, SÜNLÜKÖY
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
29.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE
29.11.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 570, 19 MAYIS.-, ATA, DARDERESİ 1-, DAR DERESİ, 468
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU
30.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1404, MELEKLİ, KAPLAN
30.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1649, 1644
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
30.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1339, BAĞLICA
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ BABACAN, ANKARA, LALE, NAR, ZÜBEYDE HANIM, SEYMENLİ, ÇATALPINAR, ILERI, DEMİRLİ KÖPRÜ, GÜMÜŞ, SEZGİNER, SÜMBÜL, BÜYÜKKIŞLA, E 90 KARAYOLU, KUBİLAY, PARK, BENGİSU, GÜZELOĞLU, KANARYA, ŞİMŞEK
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1653, 1680, S.S.OFİSLİLER KON.YAP.KOOP., HANIMELİ..., ESENCE, AKBAŞAK, S.S ÇATALARMUT 113799 ADA, IHLAMUR..., S.S ÇATALARMUT 113815 ADA, S.S ÇATALARMUT 113791 ADA, BALLIKPINAR KÜME, S.S ÇATALARMUT 113816 ADA, S.S ÇATALARMUT 113805 ADA, S.S ÇATALARMUT 113817 ADA, S.S ÇATALARMUT 113814 ADA, S.S ÇATALARMUT 113806 ADA, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, S.S ÇATALARMUT 113793 ADA, KOPARAN77, KOPARANN, GÜLBAHÇE., HACIMURATLI K.Y.KOOP., TOPAKLI, ALTINBAŞAK, ELİF DOĞA K.Y.KOOP., YEŞİLYAYLA, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ, TURNAÇAYIRI, KOPARAN, HACIMURATLI
30.11.2026 09:15 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAPANCA GÖLÜ, EYMİR MAHALLESİ TOKİ
30.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, AYDIN MAH.
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
30.11.2026 10:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, HARMANLIK, GÜZEL, 1.MEYVABÜKÜ, KİYMİR ÇAYI SAHİL (YUKARI), YENİ MAHALLE, KİYMİR ÇAYI SAHİL, MEYVABÜKÜ, KÖKEZ, ÇUKURYAZISI, AŞAĞI
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 13:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 113, 205, 101, 32, 86, 88, 90, 222, 58, 3200, 93, 100, 228, 60, SARAYKENT, ATOM, 688, 685, 59, 100. YIL, 69, 221, 226, 82, FATİH SULTAN MEHMET, DENİZ, ÇAKIR, NAZIM ERCAN, 1955, 211, 213, 2583, 186, 56, 235, 655, TUSAŞ HAVACILAR, 102, 99, 223, SARAY, 81, 229
30.11.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR KÜME, ALPAGUT
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞOLUK, HÜNER, Y.SAMANLIK, SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY, TAŞPINAR
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELDE, BEYŞEHİR, DİYAR, DUYGU, BATUR, BARO, DEMİRKÖY
30.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIRLAR MEVKİİ, ŞEHİT FATİH TEZEL, BARO, ÇAĞATAY, BELDE, DİYAR, MUSTAFA ASIM KÖKSAL, SAKIZADASI, AKTEN, BATUR, DAL, SANATORYUM, FATİH, BİLGİ, ÇELENK, DUYGU, DEMİRKÖY
30.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ AŞLAR, BAĞLAR, YAMAÇ, YÜCEL, HALAY, BUDAK, SANATKAR, BAKIR, ÇORAKLIK, YÜKSEL, MOR, BOR, KÖSRELİK KÜME, TURNA, KAYNAŞLI, FİLİZ, ULUGÜNEY, BALABAN, KALBURCU, GÜL ALİ, NEVRUZ, MURADİYE
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMER, ORTAKÖY, KAYIÖREN, İNCECİK
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAMSUN DEVLET YOLU, NAKIŞ, 19 MAYIS, 446, 56, 409, 428, 437/1, 447, 435, HASANOĞLAN HAVUZBAŞI, 450, 442, 471, 430, BAHÇELİEVLER MAH., 437, 419, 426, 432, 451, 421, 420, 431, MİRAÇ, 445, DERE, 415, BAHÇELİEVLER, 429, 449, 418
29.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ACAR, GENÇLİK, MERVE, SAMSUN DEVLET YOLU, HAN 1, VATAN, BAHÇELİEVLER, BAHÇELİEVLER MAH., 437, DÜZCE
29.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2053, 19 MAYIS, CAMİ.., ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, İSMET PAŞA, BURCULAR, KAYAŞ, KIZILCA KÖY, 1539, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, FATİH., ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, ÜÇGÜLLER
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI ÇİVE, KARAAĞAÇ, İSLAMALAN, ALİEFE, EPÇELER, MÜRKÜT, MEYİLDERE, MEYİLHACILAR, ÇİVE, ERİCEK, KARAHİSAR, CENDERE, SUBAŞI
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1., YUNUS EMRE, ŞABAN KARAKUŞ, 101., DİRLİK, ŞADİ ENGİN, SATILMIŞ SEVİNÇ, ESENTÜRK, ASENA, ÇEÇEN, KORAY, ÇELEBİ, DANIŞMENT, SUPHİ KİRİNÇ, TÜRKOCAĞI
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARYAĞDI, ÜLKÜM, KARYAĞDI MEVKİ.
29.11.2026 09:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİCE YOLU SAĞ, AŞAĞI, YILANLIPINAR
30.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜMÜŞOLUK, HÜNER, Y.SAMANLIK, SÜNLÜ, SÜNLÜKÖY, TAŞPINAR
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 338, ŞEHİT MEHMET GÜVEN, 325, KAĞAN, GEYLANİ, 987, 329, 986, 985, KAYI, 326, 336, 337, 334., 335
29.11.2026 13:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 113, 205, 101, 32, 86, 88, 90, 222, 58, 3200, 93, 100, 228, 60, SARAYKENT, ATOM, 688, 685, 59, 100. YIL, 69, 221, 226, 82, FATİH SULTAN MEHMET, DENİZ, ÇAKIR, NAZIM ERCAN, 1955, 211, 213, 2583, 186, 56, 235, 655, TUSAŞ HAVACILAR, 102, 99, 223, SARAY, 81, 229
29.11.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 570, 19 MAYIS.-, ATA, DARDERESİ 1-, DAR DERESİ, 468
30.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIRLAR MEVKİİ, ŞEHİT FATİH TEZEL, BARO, ÇAĞATAY, BELDE, DİYAR, MUSTAFA ASIM KÖKSAL, SAKIZADASI, AKTEN, BATUR, DAL, SANATORYUM, FATİH, BİLGİ, ÇELENK, DUYGU, DEMİRKÖY
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3702/1, 3703/1, 3703, 3700, 3702
29.11.2026 13:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 113, 205, 101, 32, 86, 88, 90, 222, 58, 3200, 93, 100, 228, 60, SARAYKENT, ATOM, 688, 685, 59, 100. YIL, 69, 221, 226, 82, FATİH SULTAN MEHMET, DENİZ, ÇAKIR, NAZIM ERCAN, 1955, 211, 213, 2583, 186, 56, 235, 655, TUSAŞ HAVACILAR, 102, 99, 223, SARAY, 81, 229
30.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIRLAR MEVKİİ, ŞEHİT FATİH TEZEL, BARO, ÇAĞATAY, BELDE, DİYAR, MUSTAFA ASIM KÖKSAL, SAKIZADASI, AKTEN, BATUR, DAL, SANATORYUM, FATİH, BİLGİ, ÇELENK, DUYGU, DEMİRKÖY
30.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 417, 418, PROF.DR.HAYDAR BAŞ
30.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.HAYDAR BAŞ
30.11.2026 09:45 - 11:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 406, 418, PROF.DR.HAYDAR BAŞ, 407