Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 17:46 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 17:46 - Güncelleme:

Ankara'da 6 Temmuz 2025 itibarıyla çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BAŞKENT EDAŞ) verilerine göre en yoğun kesintiler Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde görülüyor. Şebeke arızası kaynaklı kesintiler için ekiplerin aralıksız çalıştığı bildirildi.

Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar bugün birçok bölgede elektrik kesintisiyle karşılaştı. Akyurt, Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde farklı mahalle ve sokaklarda şebeke arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle enerji verilemiyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği merak edilirken, yetkililerden yapılan açıklamalar doğrultusunda bazı bölgelere ilişkin tahmini enerji dönüş saatleri de paylaşıldı. ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 TEMMUZ Akyurt ilçesinde şu anda iki ayrı elektrik kesintisi bulunuyor. İlçede yürütülen şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 06 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15 ile 18:15 arasında planlı bakım gerçekleştiriliyor. İlgili Haber Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek? Toroslar EDAŞ 4 Temmuz 2025 kesinti olacak bölgeleri duyurdu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ise 13 ayrı noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin tamamı şebeke arızası kaynaklı olarak bildirildi. Etimesgut ilçesinde toplam 24 kesinti bildirildi. En fazla kesintinin yaşandığı mahalle Erler oldu. Ankara’nın merkez ilçelerinden Çankaya’da tam 97 ayrı elektrik kesintisi yaşanıyor. İlgili Haber Gediz Elektrik duyurdu, İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama! 5-6-7 Temmuz İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan