Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da 6 Temmuz 2025 itibarıyla çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BAŞKENT EDAŞ) verilerine göre en yoğun kesintiler Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde görülüyor. Şebeke arızası kaynaklı kesintiler için ekiplerin aralıksız çalıştığı bildirildi.

Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar bugün birçok bölgede elektrik kesintisiyle karşılaştı. Akyurt,  Çankaya, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde farklı mahalle ve sokaklarda şebeke arızaları ve planlı bakım çalışmaları nedeniyle enerji verilemiyor.

Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

Kesintilerin ne zaman sona ereceği merak edilirken, yetkililerden yapılan açıklamalar doğrultusunda bazı bölgelere ilişkin tahmini enerji dönüş saatleri de paylaşıldı.

Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 TEMMUZ

Akyurt ilçesinde şu anda iki ayrı elektrik kesintisi bulunuyor. İlçede yürütülen şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 06 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15 ile 18:15 arasında planlı bakım gerçekleştiriliyor.

Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ise 13 ayrı noktada elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin tamamı şebeke arızası kaynaklı olarak bildirildi.

Etimesgut ilçesinde toplam 24 kesinti bildirildi. En fazla kesintinin yaşandığı mahalle Erler oldu.

Ankara’nın merkez ilçelerinden Çankaya’da tam 97 ayrı elektrik kesintisi yaşanıyor. 

Ankara elektrik kesintisi 6 Temmuz: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kızıldeniz'de sıcak saatler! Roketli saldırı düzenlendi: Ticari gemiye isabet ettiAlvaro Morata Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Aslan'ın kazanacağı ücret
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuç tarihi belli oldu! - HaberlerYKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? 2025 YKS sonuç tarihi belli oldu!Antalya'da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü? Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçti - HaberlerAntalya'da aslan mı kaçtı, aslan öldürüldü mü? Manavgat Hayvanat Bahçesi alarma geçtiFormula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 canlı yayın bilgileri açıklandı - HaberlerFormula 1 Britanya GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Formula 1 canlı yayın bilgileri açıklandıKırkpınar yarı finalistler belli oldu! Yarı final ve final ne zaman, saat kaçta? - HaberlerKırkpınar yarı finalistler belli oldu! Yarı final ve final ne zaman, saat kaçta?Kırkpınar Ağaları listesi: Kırkpınar Ağası ne iş yapıyor, para kazanıyor mu, ağalık ihalesi nedir? - HaberlerKırkpınar Ağaları listesi: Kırkpınar Ağası ne iş yapıyor, para kazanıyor mu, ağalık ihalesi nedir?Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli? - HaberlerKırkpınar ağası Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Sonraki Haber Yükleniyor...