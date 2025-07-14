Ankara su kesintisi 14 Temmuz ASKİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Ankara’da 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan açıklamalara göre hem bakım-onarım hem de şebeke arızalarından kaynaklı olarak bazı mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. Başkent genelinde etkili olan bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkilerken, ASKİ çalışmaların tamamlanması için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Ankara'nın farklı bölgelerinde meydana gelen arızalar, özellikle yaz aylarında artan su kullanımı nedeniyle daha dikkat çekici hale geldi. Altyapı sorunları ve şebeke hatlarındaki teknik problemler, ASKİ'nin ekipleri tarafından giderilmeye çalışılıyor. Peki Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi var, sular ne zaman gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 TEMMUZ

Ankara’da 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü çeşitli ilçelerde su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, altyapı çalışmaları ve içme suyu hattında meydana gelen arızalar nedeniyle başkent genelinde bazı mahallelere su verilemiyor.

Beypazarı, Altındağ, Polatlı, Çankaya ve Ayaş gibi ilçelerde farklı sebeplerle kesintiler uygulanırken, etkilenen mahallelerde ASKİ tarafından su kesintisinin süresi ve tahmini su verme saatine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

14 Temmuz tarihinde Ankara'nın farklı ilçelerinde yaşanan su kesintileri, arıza ve bakım çalışmalarının seyrine göre farklı saatlerde sona erecek. Polatlı ilçesindeki bazı mahallelerde sabah saatlerinde başlayan su kesintilerinin akşam 18:00-21:00 saatleri arasında giderilmesi planlanıyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER VE MAHALLELER

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 12.07.2025 19:45:00

Tamir Tarihi: 13.07.2025 00:00:00

Detay: İlçemiz merkezine su sağlayan depolarımızda aşırı kullanımdan kaynaklı Depo seviyelerinde düşmeler meydana gelmektedir. Abonelerimizden geçirdiğimiz sıkıntılı günlerde Su kullanımlarında Dikkatli ,Özenli ve Tasarruflu olmaları için Rica eder anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: Hacikara, Başağaç, Kurtuluş, İstiklal, Beytepe ,Yesilağaç ve Ayvasık mahallelerimizin bir kısmı



ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 13.07.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 23:50:00

Detay: Kavaklı mahallesi küme evleri içerisindeki terfi istasyonumuzda pompa arızası meydana gelmiş olup yüksek kotlarda basınç düşüklüğü ve kesinti problemi yaşanabilir. Arızanın onarımı için ilgili birimlerimiz çalışma yapmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kavaklı, Aydıncık ve Peçenek mahallelerinin bir kısmı



POLATLI

Arıza Tarihi: 14.07.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 18:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Şehitlik Mahallesi Ziya Gökalp Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah. bir bölümü



POLATLI

Arıza Tarihi: 14.07.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi : Çamlıca Mahallesi Tarih Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Çamlıca Mah. bir bölümü



ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 14.07.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 16:00:00

Detay: Kırkkonaklar mahallesi,270 sokak içi, 100 lük branşman bağlantısı için su kesintisi yapılmıştır. verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: kırkkonaklar mahallesi,alt kotları, bademlidere mahallesi üst kotları



AYAŞ

Arıza Tarihi: 14.07.2025 14:05:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 20:00:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesi Tatlar Mevkinde İçme Suyu Branşman Çalışması Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Gökler Mahallesi Geneli.



ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 14.07.2025 16:15:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 20:00:00

Detay: Baraj mahallesi Alparslan Sokak İle Altınordu sokak köşesindeki İçme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Baraj Mahallenin Bir Kısmı



POLATLI

Arıza Tarihi: 14.07.2025 15:30:00

Tamir Tarihi: 14.07.2025 21:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Polatlı İlçesi : Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah