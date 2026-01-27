Başkent Ankara’da içme suyu kaynaklarının son durumu yeniden gündemde. ASKİ tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte barajlardaki doluluk oranları, yağışların etkisi ve aktif kullanılabilir su miktarı yakından takip ediliyor.

Kış aylarında etkili olan yağışların ardından Ankara’daki barajların mevcut durumu merak konusu oldu. Barajlara gelen su miktarı, toplam doluluk yüzdesi ve aktif kullanılabilir rezervlere ilişkin güncel tablo, kamuoyu ile paylaşılan resmi veriler üzerinden değerlendiriliyor.

ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ASKİ’nin 27 Ocak 2026 tarihli Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,65 olarak açıklandı. Aynı verilere göre aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 1,40 seviyesinde ölçüldü. Bu oranlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dikkat çekici bir düşüşe işaret ediyor. Toplam baraj hacmi 1 milyar 585 milyon metreküp olarak açıklanırken, barajlarda depolanan toplam su miktarının 200 milyon metreküp seviyesinde olduğu görüldü.

ASKİ ANKARA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Akyar Barajı: %1,99

Çamlıdere Barajı: %13,74

Çubuk 2 Barajı: %3,76

Eğrekkaya Barajı: %17,68

Kargalı Barajı: %14,02

Kavşakkaya Barajı: %3,29

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %8,90

Peçenek Barajı: %15,29

Türkşerefli Barajı: %5,92

Uludere Barajı: %36,445

