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Ankara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara&#039;da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 Haziran 025 tarihinde yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından son depremler listesi sorgulatılıyor. Özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşlar " Ankara'da deprem mi oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler göre, sarsıntının boyutu belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri güncel olarak takip ediliyor. Ankara, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Ülkemizin birçok yerinde yaşanan son depremler, internet üzerinden araştırılma yapılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

Ankara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldı - 1. Resim

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Richter ölçeğine 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20’de Ankara’nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 10,62 kilometre olarak kaydedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Ankara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldı - 2. Resim

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.06.29 15:12:38  38.2763   38.0988       29.7      -.-  1.5  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2025.06.29 14:24:10  37.8692   28.7803        9.0      -.-  2.1  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                         İlksel
2025.06.29 14:16:49  37.3478   36.6360        6.8      -.-  1.7  -.-   CAKIROGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2025.06.29 13:43:07  38.2768   32.4687       12.9      -.-  1.4  -.-   BASHUYUK-SARAYONU (KONYA)                         İlksel
2025.06.29 13:23:26  37.0093   26.5250       17.9      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         İlksel
2025.06.29 13:02:10  39.4918   28.1560        2.2      -.-  2.1  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2025.06.29 12:59:28  39.2777   29.4052        5.3      -.-  1.6  -.-   OMERFAKI-EMET (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.29 12:48:23  38.2165   30.9455        1.5      -.-  1.7  -.-   ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                      İlksel
2025.06.29 12:28:45  38.0748   29.0477        5.4      -.-  1.8  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                          İlksel
2025.06.29 12:01:11  36.6532   27.0223      121.7      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)                         İlksel
2025.06.29 11:15:52  37.2855   37.1088        6.4      -.-  1.6  -.-   COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.06.29 10:09:08  39.2245   28.9335        7.5      -.-  2.6  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.29 09:53:36  37.1438   27.8697       13.1      -.-  1.8  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2025.06.29 09:12:44  38.0625   29.1080       13.4      -.-  1.6  -.-   AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI)                         İlksel
2025.06.29 08:20:54  40.2145   32.9093        1.9      -.-  3.6  3.7   ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA)                         İlksel
2025.06.29 07:21:27  38.2235   38.1087        4.4      -.-  2.1  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2025.06.29 07:18:18  40.7958   28.2625       11.5      -.-  2.3  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.06.29 06:27:34  39.2555   28.9950        5.3      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.06.29 06:26:09  39.2615   28.9953        8.9      -.-  1.9  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2025.06.29 06:20:40  38.3900   37.4998        5.0      -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.06.29 05:49:41  33.3188   33.1302       77.9      -.-  4.2  4.2   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.29 04:54:26  35.2647   31.4093        9.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.29 04:40:49  38.2000   37.3798        5.0      -.-  1.4  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2025.06.29 04:37:40  35.2440   27.9118       63.5      -.-  3.9  3.9   AKDENIZ                                           İlksel
2025.06.29 04:33:24  40.7852   28.2122       13.1      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.06.29 04:11:32  38.1630   27.3800        5.4      -.-  1.4  -.-   TORBALI (IZMIR)                                   İlksel
2025.06.29 03:41:52  36.2957   26.8528      112.7      -.-  3.1  -.-   EGE DENIZI                                      İlksel
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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