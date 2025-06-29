Ankara'da deprem mi oldu? 29 Haziran Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi paylaşıldı

29 Haziran 025 tarihinde yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından son depremler listesi sorgulatılıyor. Özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşlar " Ankara'da deprem mi oldu?" sorusunu araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler göre, sarsıntının boyutu belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri güncel olarak takip ediliyor. Ankara, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde sarsıntı hisseden birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Ülkemizin birçok yerinde yaşanan son depremler, internet üzerinden araştırılma yapılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

ANKARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Richter ölçeğine 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20’de Ankara’nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 10,62 kilometre olarak kaydedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2025.06.29 15:12:38 38.2763 38.0988 29.7 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2025.06.29 14:24:10 37.8692 28.7803 9.0 -.- 2.1 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2025.06.29 14:16:49 37.3478 36.6360 6.8 -.- 1.7 -.- CAKIROGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.06.29 13:43:07 38.2768 32.4687 12.9 -.- 1.4 -.- BASHUYUK-SARAYONU (KONYA) İlksel 2025.06.29 13:23:26 37.0093 26.5250 17.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel 2025.06.29 13:02:10 39.4918 28.1560 2.2 -.- 2.1 -.- ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2025.06.29 12:59:28 39.2777 29.4052 5.3 -.- 1.6 -.- OMERFAKI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2025.06.29 12:48:23 38.2165 30.9455 1.5 -.- 1.7 -.- ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2025.06.29 12:28:45 38.0748 29.0477 5.4 -.- 1.8 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) İlksel 2025.06.29 12:01:11 36.6532 27.0223 121.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel 2025.06.29 11:15:52 37.2855 37.1088 6.4 -.- 1.6 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.06.29 10:09:08 39.2245 28.9335 7.5 -.- 2.6 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.06.29 09:53:36 37.1438 27.8697 13.1 -.- 1.8 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel 2025.06.29 09:12:44 38.0625 29.1080 13.4 -.- 1.6 -.- AKCAPINAR-AKKOY (DENIZLI) İlksel 2025.06.29 08:20:54 40.2145 32.9093 1.9 -.- 3.6 3.7 ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA) İlksel 2025.06.29 07:21:27 38.2235 38.1087 4.4 -.- 2.1 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2025.06.29 07:18:18 40.7958 28.2625 11.5 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.06.29 06:27:34 39.2555 28.9950 5.3 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.06.29 06:26:09 39.2615 28.9953 8.9 -.- 1.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2025.06.29 06:20:40 38.3900 37.4998 5.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel 2025.06.29 05:49:41 33.3188 33.1302 77.9 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ İlksel 2025.06.29 04:54:26 35.2647 31.4093 9.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2025.06.29 04:40:49 38.2000 37.3798 5.0 -.- 1.4 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2025.06.29 04:37:40 35.2440 27.9118 63.5 -.- 3.9 3.9 AKDENIZ İlksel 2025.06.29 04:33:24 40.7852 28.2122 13.1 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2025.06.29 04:11:32 38.1630 27.3800 5.4 -.- 1.4 -.- TORBALI (IZMIR) İlksel 2025.06.29 03:41:52 36.2957 26.8528 112.7 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel