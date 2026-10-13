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Ankara'da hangi yollar kapalı? 13 Ekim Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

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Ankara'da hangi yollar kapalı? 13 Ekim Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar
Başlık ResmiAnkarada hangi yollar kapalı? 13 Ekim Ankarada trafiğe kapatılacak yollar

Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar 13 Ekim Salı günü kent merkezinde düzenlenecek programlar nedeniyle gündeme geldi. Ulus ve Ankara Kalesi çevresini kullanacak sürücüler, hangi cadde ve sokakların kapanacağını, trafik kısıtlamalarının saat kaçta başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kapsamında 13 Ekim 2026 Salı günü kent merkezinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ankara Kalesi ve 1. TBMM Binası çevresindeki programlar ile iki nokta arasında yapılacak Seymen Korteji yürüyüşü nedeniyle Ulus ve Kale çevresinde trafik düzenlemeleri uygulanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre yol kapatma uygulamaları saat 08.30 itibarıyla başladı.

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

13 Ekim Ankara kapalı yollar listesine göre Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokak saat 08.30'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Uygulama, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen tören ve Seymen Korteji yürüyüşü nedeniyle gerçekleştirilecek.

İhtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı'nın Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek.

Ankarada hangi yollar kapalı? 13 Ekim Ankarada trafiğe kapatılacak yollar
Başlık ResmiAnkarada hangi yollar kapalı? 13 Ekim Ankarada trafiğe kapatılacak yollar

13 EKİM ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

13 Ekim Salı günü saat 08.30'dan itibaren kesin olarak trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle: Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı-Ulus Kavşağı arası ile Çapa Sokak. Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında diğer cadde ve sokakların ise ihtiyaç halinde kapatılacağı belirtildi.

İhtiyaç duyulması halinde; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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