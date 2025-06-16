Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Haziran 2025 ASKİ su kesintisi programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 19:24 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 19:24 - Güncelleme:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 16 Haziran 2025 tarihine ait planlı su kesintisi programını duyurdu. Buna göre, Ankara'nın bazı ilçelerinde suyun ne zaman geleceğini ve kesintinin ne kadar süreceğini merak etmeye başladı.

Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusu Ankaralı vatandaşlar tarafından araştırmaya başladı. 16 Haziran 'da ASKİ su kesintisinin ne zaman tamamlanacağı arama motorlarını sorgulatılıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bugün bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Belirli saat dilimlerinde etkili olacak kesinti, Keçiören, Polatlı, Yenimahalle ve Ayaş gibi ilçelerde geçerli olacağı belirtildi. 16 HAZİRAN 2025 ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Ayaş, Beypazarı, Akyurt, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde bugün belirli aralıklarla su kesintisi yaşanacaktır. ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA İlçe Arıza Tarihi Tamir Tarihi Etkilenen Mahalleler / Bölgeler Açıklama Yenimahalle 10.06.2025 10:00 16.06.2025 18:00 Esentepe, Ergenekon, Karşıyaka (bir kısmı), Anadolu, Yunus Emre (bir kısmı), Serhat (üst kotlar) 800 mm çaplı düktil boruya bağlı branşman hattı arızası, basınç düşüklüğü – su 23:55’e kadar ulaşacak Keçiören 16.06.2025 09:00 16.06.2025 18:00 19 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Etlik ve diğer pek çok mahalle Aynı boru hattı arızası nedeniyle geniş çaplı kesinti, su gece 23:55’e kadar ulaştırılacak Ayaş 16.06.2025 10:40 17.06.2025 00:00 Oltan Mahallesi genelinde Terfi merkezi pompası arızası Beypazarı 16.06.2025 13:35 16.06.2025 17:00 Hacıkara Mahallesi Kantar 1 Sokak ve civarı İçme suyu şebekesinde oluşan arıza Akyurt 16.06.2025 14:00 16.06.2025 23:00 Güzelhisar Mahallesi İçme suyu şebeke hattı arızası Akyurt 16.06.2025 17:00 16.06.2025 21:00 Şeyhler, Çınar, Büğdüz Mahalleleri İçme suyu şebekesinde oluşan arıza Gölbaşı 16.06.2025 18:00 16.06.2025 20:00 Karşıyaka, Gazi Osman Paşa, Hacılar, Hacı Hasan, Hacı Muratlı, Gökçe Höyük, Yaylabağ, Bahçelievler, Ballık Pınar, İncek, Oğulbey, Karaoğlan, Ahiboz 700’den 400’e ductil iletim hattında branşman bağlantısı çalışması Çankaya 16.06.2025 18:00 16.06.2025 22:00 Mutlukent Mahallesi ve civarı 200’lük ductil boru arızası nedeniyle su kesintisi İlgili Haber Elektrikler ne zaman gelecek? 17 Haziran 2025 Salı günü elektrik kesintisi sorgulama

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin