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Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Haziran 2025 ASKİ su kesintisi programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;da sular ne zaman gelecek? 16 Haziran 2025 ASKİ su kesintisi programı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 16 Haziran 2025 tarihine ait planlı su kesintisi programını duyurdu. Buna göre, Ankara'nın bazı ilçelerinde suyun ne zaman geleceğini ve kesintinin ne kadar süreceğini merak etmeye başladı.

Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusu Ankaralı vatandaşlar tarafından araştırmaya başladı. 16 Haziran 'da ASKİ su kesintisinin ne zaman tamamlanacağı arama motorlarını sorgulatılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bugün bazı ilçelerde planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Belirli saat dilimlerinde etkili olacak kesinti, Keçiören, Polatlı, Yenimahalle ve Ayaş gibi ilçelerde geçerli olacağı belirtildi.

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Haziran 2025 ASKİ su kesintisi programı - 1. Resim

16 HAZİRAN 2025 ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 

Ankara'nın Yenimahalle, Keçiören, Ayaş, Beypazarı, Akyurt, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde bugün belirli aralıklarla su kesintisi yaşanacaktır.

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İlçeArıza TarihiTamir TarihiEtkilenen Mahalleler / BölgelerAçıklama 
Yenimahalle10.06.2025 10:0016.06.2025 18:00Esentepe, Ergenekon, Karşıyaka (bir kısmı), Anadolu, Yunus Emre (bir kısmı), Serhat (üst kotlar)800 mm çaplı düktil boruya bağlı branşman hattı arızası, basınç düşüklüğü – su 23:55’e kadar ulaşacak
Keçiören16.06.2025 09:0016.06.2025 18:0019 Mayıs, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Etlik ve diğer pek çok mahalleAynı boru hattı arızası nedeniyle geniş çaplı kesinti, su gece 23:55’e kadar ulaştırılacak
Ayaş16.06.2025 10:4017.06.2025 00:00Oltan Mahallesi genelindeTerfi merkezi pompası arızası
Beypazarı16.06.2025 13:3516.06.2025 17:00Hacıkara Mahallesi Kantar 1 Sokak ve civarıİçme suyu şebekesinde oluşan arıza
Akyurt16.06.2025 14:0016.06.2025 23:00Güzelhisar Mahallesiİçme suyu şebeke hattı arızası
Akyurt16.06.2025 17:0016.06.2025 21:00Şeyhler, Çınar, Büğdüz Mahalleleriİçme suyu şebekesinde oluşan arıza
Gölbaşı16.06.2025 18:0016.06.2025 20:00Karşıyaka, Gazi Osman Paşa, Hacılar, Hacı Hasan, Hacı Muratlı, Gökçe Höyük, Yaylabağ, Bahçelievler, Ballık Pınar, İncek, Oğulbey, Karaoğlan, Ahiboz700’den 400’e ductil iletim hattında branşman bağlantısı çalışması
Çankaya16.06.2025 18:0016.06.2025 22:00Mutlukent Mahallesi ve civarı200’lük ductil boru arızası nedeniyle su kesintisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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