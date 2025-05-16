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Ankara'da yağmur var mı? 16 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara&#039;da yağmur var mı? 16 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, Ankara'da bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatleri itibarıyla sağanakların başlayarak 18.00'a kadar devam edeceği tahmin edilmektedir.

Ankara'da yaşayan vatandaşlara kötü haber verildi. Bugün kentte dışarı çıkmayı planlayanlar yanına şemsiye ve yağmurluk almayı unutmasın.

Hava sıcaklıkların düştüğü Ankara'da bugün gökyüzü kapalı olacaktır. Vatandaşlar 16 Mayıs 2025 Ankara hava durumunu detaylı olarak öğrenmek istiyor.

Ankara'da yağmur var mı? 16 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı - 1. Resim

16 MAYIS 2025 ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara’da yaşayanlar 16 Mayıs 2025 Perşembe günü için yağış olup olmayacağı arama motorlarında sorgulatılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde yağış bekleniyor.

Havanın kapalı ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, gün içinde sıcaklık en fazla 23 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise termometreler 17 dereceyi gösterecektir. Gök gürültülü sağanaklı bir havanın olması beklenen Ankara'da vatandaşların şemsiye alarak dışarı çıkması önerilir. 

Ankara'da yağmur var mı? 16 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı - 2. Resim

ANKARA HAVA DURUMU

17 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da parçalı bulutlu bir hava geçeceği tahmin edilirken en düşük sıcaklıklar 12 derece ile en yüksek 27 derece olacağı belirtili.

MGM'nin paylaştığı verilere göre başkentte hafta sonu parçalı bulutlu bir gün olacağı öngörülüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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