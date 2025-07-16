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Ankara’da yağmur yağacak mı? 16-20 Temmuz MGM Ankara Hava Durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara’da yağmur yağacak mı? 16-20 Temmuz MGM Ankara Hava Durumu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkent Ankara'da yaz sıcakları etkisini artırırken, önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışlar da etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16-20 Temmuz 2025 tarihli hava tahmin raporuna göre, bazı günlerde yağış geçişleri beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Ankara'da yağmur yağacak mı, Ankara'da yarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak, MGM Ankara hava durumu nasıl merak ediliyor.

Haftanın ortasında öğle saatlerinden itibaren Ankara genelinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Bugün Ankara'da saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yağış beklenirken, hava sıcaklığı 29 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Vatandaşlar sağanak yağış başlarken Ankara'da yağmur yağacak mı, Ankara'da yarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak, MGM Ankara hava durumu nasıl sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Ankara’da yağmur yağacak mı? 16-20 Temmuz MGM Ankara Hava Durumu - 1. Resim

ANKARA'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da sıcaklıklar artarken, yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri de etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 16 Temmuz Çarşamba günü öğleden sonra Ankara’nın bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak yağış görülecek. Akşam saatlerine doğru hava tekrar açtı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Ankara’da yağmur yağacak mı? 16-20 Temmuz MGM Ankara Hava Durumu - 2. Resim

ANKARA'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

17 Temmuz Perşembe günü Ankara’da yağmur beklenmiyor. Havanın açık ve az bulutlu olması öngörülüyor.

Gün içinde sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da yarın öğle saatlerinden itibaren hissedilen sıcaklığın artmasıyla birlikte sıcak hava etkisini sürdürecek.

Ankara’da yağmur yağacak mı? 16-20 Temmuz MGM Ankara Hava Durumu - 3. Resim

ANKARA HAVA DURUMU 16 TEMMUZ - 20 TEMMUZ

16 Temmuz Çarşamba: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 33°C

17 Temmuz Perşembe: Sıcak ve az bulutlu, sıcaklık 35°C

18 Temmuz Cuma: Kısa süreli gök gürültülü sağanak, sıcaklık 38°C

19 Temmuz Cumartesi: Açık ve sıcak, sıcaklık 36°C

20 Temmuz Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 34°C

Ankara’da yağmur yağacak mı? 16-20 Temmuz MGM Ankara Hava Durumu - 4. Resim

Ankara’da yağmur yağacak mı? 16-20 Temmuz MGM Ankara Hava Durumu - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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