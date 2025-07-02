Ankara'nın Yenimahalle, Çankaya ve Pursaklar ilçelerinde sular ne zaman gelecek? 2 Temmuz 2025 ASKİ su kesinti listesini paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki, Ankara'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İşte ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama listesi...

2 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara'da yaşanacak su kesintisi vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım-onarım faaliyetleri nedeniyle kentin bazı mahalle ve sokaklarında su kesintisi uygulanacak.

ANKARA'NIN YENİMAHALLE, ÇANKAYA VE PURSAKLAR İLÇELERİNDE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

2 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'nın Çankaya, Pursaklar, Gölbaşı, Yenimahalle ve Çubuk ilçelerinde belli saat aralığında su kesintisi yaşanacaktır.

Çankaya'nın Dodurga Mahallesi Türkkonut Bulvarı Türkkonut Pompa istasyonu içerisinde kollektör değişim çalışması nedeniyle 08:00- 23:55 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Pursakları'ın Mimar Sinan mahallesi Fazilet sokağında 08:00'de arasında arıza kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. Sular 15:00'da geri gelecektir.

Yenimahalle ilçesi Yuva mahallesi, yuva yolu içerisinde 110 mm çapındaki içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. 10:20'de başlayan su kesintisinin 13.00'a kadar devam etmesi planlanıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.07.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.07.2025 23:55:00

Detay: Tesisler Dairesi Başkanlığı Uhdesinde Dodurga Mahallesi Türkkonut Bulvarı Türkkonut Pompa İstasyonu içerisinde kollektör değişim çalışması yapılacak olup bundan kaynaklı planlı su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Dodurga Mahallesi, Türkkonut Yapı Kooperatifi Tamamı ve civarı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 2.07.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 2.07.2025 15:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Fazilet Sokak içerisinde oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan mahallesi bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 2.07.2025 09:10:00

Tamir Tarihi: 2.07.2025 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Oğulbey mahallesi konya yolunda yapılacak olan mahalle içme suyu hattını besleyecek branşman bağlantısı sebebiyle plansız su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Oğulbey mahallesi

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.07.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 2.07.2025 13:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Yuva mahallesi yuva yolu içerisinde 110 mm çapındaki içme suyu hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yuva yolu kat 2 ve civarı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 2.07.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 2.07.2025 14:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Apaydın sokak içerisinde oluşan ariza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Saray cumhuriyet mahallesi bir kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 2.07.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 2.07.2025 15:00:00

Detay: Çubuk ilçesi yıldırım beyazıt mahallesi feyz sokakta meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesine bağlı sokaklar