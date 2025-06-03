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Antalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz&#039;de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Akdeniz'de saat 02.17 sularında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilim kaynaklarına göre yerin yaklaşık 67.91 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, çevre illerde de geniş bir alanda hissedildi. Antalya Alanya ve çevre illerde de deprem net bir şekilde hissedildi.

ANTALYA DEPREM SON DAKİKA

Akdeniz açıklarında 3 Haziran gece saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Antalya dahil olmak üzere birçok kıyı kentinde hissedildi. Yerel saatle 02.17'de gerçekleşen sarsıntı, özellikle Antalya'nın kıyıya yakın bölgeleriinde vatandaşları tedirgin etti.

Derinliği 67.91 kilometre olarak belirlenen depremin merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesi açıkları olarak açıklandı. Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açsa da Antalya genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yeetkililer bölgede herhangi bir hasarın olmadığını belirtti ve muhtemel artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Antalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1. Resim

ALANYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Alanya'da yaşayan vatandaşlar da gece saatlerinde hissedilen sarsıntıyla uyanarak kısa süreli endişe yaşadı. Depremin merkez üssü Alanya olmasa da Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki sarsıntı, Alanya ve çevresinde de hissedildi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Alanya’da deprem olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu. Ancak resmi kurumların yaptığı açıklamalara göre Alanya merkezli bir deprem gerçekleşmedi.

Antalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 2. Resim

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla açıklarında Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın psylaştığı verilere göre deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki açık deniz bölgesinde gerçekleşti.

Deprem; Marmaris, Datça ve Bodrum gibi kıyı ilçelerinde net şekilde hissedildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada, kent genelinde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını ve ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar geceyi tedirgin geçirirken, yetkililer artçı sarsıntılar konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 3. Resim

DEPREMDE YIKILAN BİNA OLDU MU?

Akdeniz açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir binanın yıkıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilk kontrollerde olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirtti.

Antalya Alanya deprem son dakika! Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 4. Resim

SON DEPREMLER

Antalya'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar son depremler listesini de merak etti. Yaşanan sarsıntı sonrası beklenen artçılar ise endişe meydana getirmeye devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muğla'da 5.8 şiddetinde son dakika deprem! Çevre illerde de hissedildi, yaralılar var
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