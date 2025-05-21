AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim final sınavı bu hafta sonu yapılacak!

AÖF sınav giriş belgesi, bu hafta sonu yapılacak final sınavı öncesi Açıköğretimli öğrencilerin gündeminde. Sınav yerleri, e-devlet üzerinden ve öğrenci bilgi sisteminden öğrenilebiliyor.

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi dönem sonu sınavına az bir zaman kaldı. Başarı notuna yüzde 70 katkısı olan dönem sonu için öğrenciler, notlarını son kez kontrol ediyor, çıkmış sınavları gözden geçiriyor.

Sınava girişte sorulacak olan ve sınav giriş yerini gösteren AÖF sınav giriş belgesi de en çok aratılan konular arasında yer alıyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) dönem sonu sınavı, bu hafta sonu 24-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi, AÖF öğrenci girişi veya e-devlet girişi ile alınabilir.

AÖF sınav giriş yeri için tıklayınız

AÖF Not Sistemi

AÖF'de öğrenci başarıları, 100 üzerinden puan ve buna karşılık gelen harf notları ile değerlendirilir.