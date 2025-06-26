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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2025 yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2025 yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı yaz okulu sürecine ilişkin merakla beklenen kayıt ve sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar olacak merak ediliyor. AÖF 2025 yaz okulu kayıt tarihleri ise belli oldu.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar soruları gündemde yerini aldı. Üniversite tarafından yayımlanan resmi duyuruya göre yaz okulu kayıt tarihleri, ücret bilgisi ve sınav günü netlik kazandı. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında sistem üzerinden ders seçimlerini yaparak yaz okuluna kayıt yaptırabilecek.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2025 yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu! - 1. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu sınav takvimi belli oldu.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak sınavla dönemlerini tamamlayacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2025 yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu! - 2. Resim

AÖF YAZ OKULU KAYIT NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2025 AÖF yaz okulu kayıt süreci 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

Kayıt işlemi yalnızca internet üzerinden yapılacak. Öğrencilerin “Öğrenci Bilgi Sistemi”ne giriş yaparak “Ders Ekle-Sil İşlemleri” ekranından almak istedikleri dersleri seçmeleri gerekiyor. Ders seçimi tamamlandıktan sonra ödemenin yapılması ile işlem tamamlanacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2025 yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu! - 3. Resim

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

1 ders için: 1.400 TL

2 ders için: 1.585 TL

3 ders için: 1.770 TL

4 ders için: 1.955 TL

5 ders için: 2.140 TL

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2025 yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu! - 4. Resim

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?

Ders seçim işlemini tamamlayan öğrenciler ödemelerini yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirebilir. 

Ödemelerin AÖF yaz okulu kayıt süresi bitmeden 4 Temmuz 2025 saat 22.30’a kadar tamamlanması gerekiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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