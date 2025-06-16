Araç muayene numarası, aracın periyodik olarak muayene işleminin tamamlandığı ve bu muayeneye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir koddur. TÜVTÜRK tarafından verilen bu numaralar, araç muayene raporu üzerinde yazar. Peki, Araç muayene numarası nedir? Araç muayene numarası nerede kullanılır? İşte tüm ayrıntılar...

Araç muayene numarası, aracın TÜVTÜRK istasyonunda gerçekleştirilen periyodik muayenesine ait kayıtlı bir numaradır.

Genel olarak muayene raporu üzerindedir ve araçla ilgili resmi işlemlerde, muayene geçmişinin sorgulanmasında ya da muayene randevularının takibinde kullanılır.

ARAÇ MUAYENE NUMARASI NEDİR?

Araç muayene numarası, aracın TÜVTÜRK istasyonunda yapılan periyodik muayenelerde kullanılan kayıtlı bir numaradır.

Araç muayene numarası; Muayene raporunun sorgulanması ya da doğrulanması, eksik/hatalı muayenenin olması durumunda itiraz işlemlerinde, e-Devlet üzerinden muayene raporu görüntüleme ya da araç alım-satım işlemlerinde muayene geçerlilik kontrolünde işe yaramaktadır.

ARAÇ MUAYENE NUMARASI NEREDE BULUNUR?

Araç muayene numarası nerede yaza sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk olarak araç muayene numarası için bakılması gereken yer, TÜVTÜRK tarafından araç muayene işleminin ardından verilen muayene raporudur.

Bu belge genel olarak A4 boyutunda çıktılı olarak yer almaktadır ve belge üzerinde “Muayene No” ya da “Rapor Numarası” gibi ifadelere yer verilir.

TÜVTÜRK Muayene Raporunun en üst yerinde, "Rapor Numarası" veya "Muayene Numarası" başlığı altındadır. Ayrıca araç muayene numarasına e-Devlet üzerinden de öğrenebilirsiniz.

ARAÇ MUAYENE NUMARASI NE İŞE YARAR?

Araç muayene numarası muayenenin ardından oluşturulan teknik raporun istenmesi durumunda sistemlerde bu numarayı kullanarak işlem yapmaktadır.

Resmi kurumlara yapılacak başvurularda ya da trafik denetimlerinde özellikle araç muayene bilgilerine ulaşılması gerektiği için numa işe yaramaktadır.