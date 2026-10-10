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Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

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Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiArda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Real Madrid, sahasında Villarreal'i ağırlamaya hazırlanırken gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevridli. Dev karşılaşma öncesi ''Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' merak edilirken Real Madrid-Villarreal canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu netlik kazandı.

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Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde teknik heyetin kadro tercihi ve Kylian Mbappe'nin son durumu merak ediliyor. Zirve yarışında puan kaybetmek istemeyen Real Madrid, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Villarreal ise zorlu deplasmandan puanla dönerek lig sıralamasında üst basamaklara yaklaşmayı hedefliyor. Peki, Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiArda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Kylian Mbappe'nin oynayıp oynamayacağına ilişkin kararın da maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiArda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

İspanya La Liga'nın 8. haftasında oynanacak Real Madrid-Villarreal maçı S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekrana gelecek.

Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiArda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Villarreal, La Liga'nın 8. haftasında 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Isidro Díaz de Mera Escuderos yönetecek.

Arda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?
Başlık ResmiArda Güler ilk 11de mi? Real Madrid-Villarreal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

REAL MADRİD-VİLLARREAL MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Cucurella,Rüdiger, Konate, Dumfries, Tchouameni, Bernardo Silva, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Espi

Villarreal: Gulacsi, Mourino, Navarro, Veiga, Cardona, Saliba, Pape Gueye, Moleiro, Akhomach, Pepe, Perez

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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