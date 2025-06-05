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Arife günü mesajları! Aileye akrabaya arkadaşa kısa, anlamı ve resimli mesajlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arife günü mesajları! Aileye akrabaya arkadaşa kısa, anlamı ve resimli mesajlar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arife günü bugün idrak edilecek. Bu mübarek günde sevdiklerimize, akrabalarımıza, anne ve babamıza kısa, ayetli, dualı ve resimli arife günü mesajları göndeririz. Bu önemli zamanı Arife günü mesajlarıyla kutlamak isteyenler için en güzel mesajları sizler için derledik.

Kurban Bayramı arifesi bugün dualarla idrak edilecek. Müslümanlar sevdikleriyle paylaşacakları anlamlı, yazılı ve resimli Arife günü mesajları araştırmaya başladı.

ARİFE GÜNÜ MESAJLARI

“Arife geldi, bayram kapıda! Güzel günlere bir adım daha… İçinde sevgi olan tüm duaların kabul olsun!”

‘‘Duaların kabul, gönlün ferah, sevdiklerin yanında olsun. Arife Günü’n mübarek, bayramın şimdiden kutlu olsun.”

“Güzel bir bayramın ilk adımı: Arife Günü… Gönlün huzurla, sofran bereketle dolsun.”

“Arife Günü, sevdiklerimizi hatırlamak için güzel bir fırsat… Kalplerimizde kırgınlık kalmasın, bayram sevincine yer açılsın.”

“Bayramın habercisi Arife Günü’nün kalbine huzur, evine bereket, hayatına mutluluk getirmesi dileğiyle… Şimdiden bayramın kutlu olsun.”

Arife günü mesajları! Aileye akrabaya arkadaşa kısa, anlamı ve resimli mesajlar - 1. Resim

RESİMLİ ARİFE GÜNÜ MESAJLARI

“Bayrama bir gün kala, dualarımız bir olsun.”

“Bugün Arife… Kalpten geçen her şey kabul olsun.”

“Arife’nin bereketi, bayramın neşesi olsun.

“Bir tebessüm, bir dua… Arife Günün mübarek olsun.”

Arife günü mesajları! Aileye akrabaya arkadaşa kısa, anlamı ve resimli mesajlar - 2. Resim

“Sevgiyle beklenen bayramın eşiğindeyiz… Güzel günlere!”

“Arife; affetmenin, sarılmanın, sevdiklerini hatırlamanın tam zamanı.”

“Arife, huzura çıkan bir yol gibidir…”

Arife günü mesajları! Aileye akrabaya arkadaşa kısa, anlamı ve resimli mesajlar - 3. Resim

KISA ARİFE GÜNÜ MESAJLARI

“Bir tebessüm, bir dua… Arife Günü’n mübarek olsun.”

“Sevgiyle beklenen bayramın eşiğindeyiz… Güzel günlere!”

“Arife; affetmenin, sarılmanın, sevdiklerini hatırlamanın tam zamanı.”

“Arife, huzura çıkan bir yol gibidir…”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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