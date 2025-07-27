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Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın şifresiz yapılacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın şifresiz yapılacak!
TRT Spor, Singapur, Hazırlık Maçı, Premier Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig’in iki iddialı ekibi, Arsenal ile Newcastle United, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Singapur’da karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesi form düzeylerini test etmek isteyen iki kulüp, dev mücadeleyle futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Arsenal - Newcastle United maçı için geri sayım başladı.

Londra ekibi Arsenal ve son dönemde istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken Newcastle United arasında oynanacak olan karşılaşmaya dakikalar kaldı. Arsenal - Newcastle United maçı saati, yayın kanalı ve diğer tüm ayrıntılar futbol tutkunları tarafından merak ediliyor.

Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın şifresiz yapılacak! - 1. Resim

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal - Newcastle United maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşma, televizyonun yanı sıra TRT Spor’un resmi dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek. 

Arsenal - Newcastle United maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın şifresiz yapılacak! - 2. Resim

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Arsenal - Newcastle United maçı hazırlık karşılaşması 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Singapur’daki Kallang bölgesinde bulunan Singapur Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 14.30’da başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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