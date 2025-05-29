Atakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında, nereli? Bir dönem Beşiktaş kadrosunda yer almıştı

16 Haziran 1999 yılında doğan Atakan Üner, futbol hayatına 2008 yılında Denizlispor'da başladı. Atakan Üner, futbol kariyerinde 2. Lig'de 30 maçta 4 gol atarken, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 6 maçta 1 gol kaydetmiştir.

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Atakan Üner, arama motorlarında sorgulatılıyor.

Kamp döneminde sakatlandığı için çapraz bağları kopan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon hiç forma giyme şansı bulamadı. Denizlispor altyapısında yetişip Altınordu'da öne çıkan Atan bir dönem Beşiktaş kadrosunda da yer almıştı.

ATAKAN ÜNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Atakan Üner, 16 Haziran 1999 yılında Denizli'de dünyaya geldi. 2018/2019 sezonunda Altınordu'dan Beşiktaş'a 6 milyon TL karşılığında transfer olan Atakan, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla şans bulamamış daha sonra Ümraniyespor'a kiralanmıştır.

Beşiktaş'ta kısa süreliğine yer alan Atakan, sırasıyla Tuzlaspor, Afyonspor, Düzcespor ve Menemen FK takımlarında kiralık olarak forma giydi.

Bu kulüplerde de süre bulamayan genç oyuncu, 2024/2025 sezonunda Menemen FK'da hiç forma şansı bulamadı. Daha sonra klüple yolları ayrılmıştır. Şu an itibarıyla kulüpsüz olan Hüseyin Atakan Üner'in yeni sezon öncesi hangi takımla anlaşacağı merak konusu haline geldi.

Atakan Üner, kariyerinde 2. Lig'de 30 maçta 4 gol atarken, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 6 maçta 1 gol kaydetti. Genç yaşta büyük kulüplerde forma giyme fırsatı bulan Atakan, henüz 25 yaşında ve futbolculuk kariyerine devam etmektedir.