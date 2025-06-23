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Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nun son haftasında, Avrupa’nın güçlü temsilcisi Atletico Madrid ile Güney Amerika’nın formda takımı Botafogo kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen büyük mücadele için nefesler tutuldu. Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak merakla takip ediliyor.

İspanyol devi Atletico Madrid ilk maçta aldığı PSG yenilgisi sonrası Seattle Sounders galibiyetiyle moral buldu. Gruptan çıkmak için 3 puana ihtiyaç duyan kırmızı-beyazlılar, Botafogo karşısında galibiyet hedefiyle sahada olacak. Brezilya temsilcisi Botafogo ise gruptaki ilk iki maçını kazanarak önemli bir avantaj elde ettmişti.

Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu - 1. Resim

ATLETICO MADRID - BOTAFOGO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid-Botafogo maçı TRT Spor ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu akşamki maçı hem televizyondan hem de mobil cihazlar aracılığıyla rahatlıkla izleyebilecek.

Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu - 2. Resim

ATLETICO MADRID - BOTAFOGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 3. hafta karşılaşması olan Atletico Madrid - Botafogo maçı 23 Haziran Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak. Büyük bir merakla beklenen Atletico Madrid-Botafogo maçı için geri sayım başladı.

Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu - 3. Resim

ATLETICO MADRID - BOTAFOGO MAÇI NEREDE?

Dünya Kupası grup elemeleri karşılaşmalarından olan Atletico Madrid-Botafogo maçı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Rose Bowl Stadyumu’nda oynanacak.

Atletico Madrid-Botafogo maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu - 4. Resim

ATLETICO MADRID - BOTAFOGO MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Atletico Madrid: Jan Oblak, Nahuel Molina, Robin Le Normand, José María Giménez, Javi Galán, Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Koke, Pablo Barrios, Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Botafogo: John, Vitinho, Jair, Adryelson Barboza, Alex Telles, Matheus Freitas, Gregore, Artur, Allan, Jefferson Savarino, Igor Jesus

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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