İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için güz dönemi sınav maratonunda yeni takvim belli oldu. 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi ara sınavları bugün tamamlanırken öğrenciler gözlerini final sınavı tarihlerine çevirdi. AUZEF final ne zaman, bitirme sınavı hangi gün soruları ise cevap buldu.

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İstanbul Üniversitesi AUZEF'in güz dönemi ara sınavları 14 Kasım Cumartesi günü başladı. İki gün boyunca devam eden sınav süreci, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek. AUZEF ara sınavları hafta sonu boyunca sabah ve öğle saatlerinde düzenlenen toplam üç oturum üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF final ne zaman, bitirme sınavı hangi gün?

AUZEF final ne zaman, bitirme sınavı hangi gün? Ara sınav (Vize) süreci bugün sona eriyor

AUZEF FİNAL NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

AUZEF öğrencilerinin merakla beklediği güz dönemi final sınavlarının tarihi açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşılan 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimine göre güz dönemi bitirme (final) sınavları 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF final ne zaman, bitirme sınavı hangi gün? Ara sınav (Vize) süreci bugün sona eriyor

AUZEF SINAVLARINDA VİZE VE FİNAL NOTLARININ ETKİSİ YÜZDE KAÇ?

AUZEF ara sınavın genel başarı notuna katkısı yüzde 30 olarak uygulanıyor. Bitirme sınavı veya bütünleme sınavının katkısı ise yüzde 70 olarak hesaplanıyor.

Örneğin, bir dersten ara sınavda 60 puan alan öğrencinin başarı notuna vizeden gelen katkı 18 puan oluyor. Final sınavından alınan not ise yüzde 70'lik ağırlık üzerinden hesaplanıyor.

AUZEF final ne zaman, bitirme sınavı hangi gün? Ara sınav (Vize) süreci bugün sona eriyor

AUZEF FİNAL SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA?

AUZEF'in sınav bilgilendirmesinde yer alan esaslara göre çoktan seçmeli sınavlarda, farklı bir uygulama belirtilmediği sürece her ders için 20 soru yöneltiliyor. Öğrencilere her dersin sınavı için toplam 30 dakika süre tanınıyor. Sınav hazırlığında ders kitaplarının yanı sıra video içerikleri ve sunumların da dikkate alınması gerekiyor.

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