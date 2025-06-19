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Avşa adası nerede, nasıl gidilir? Her sene ziyaretçi akınına uğramaktadır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avşa adası nerede, nasıl gidilir? Her sene ziyaretçi akınına uğramaktadır
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Eşsiz doğası ve muhteşem güzellikleriyle gidilmeye değer bir yer olan Avşa Adası, her sene binlerce kişinin tercih ettiği tatil cennetidir. Marmara Bölgesi'nde bulunan Avşa Adası, yaz aylarında artan ziyaretçi sayısıyla bölge turizm açısından büyük bir önem taşır.

Ülkemizin önemli adalarından olan Avşa Adası doğal güzellikleri, temiz plajı ve canlı atmosferiyle turizm açısından öne çıkıyor.

Avşa Adası, yaz aylarında hem huzur hem de eğlence arayanların vazgeçilmez duraklarından biridir. 

Avşa adası nerede, nasıl gidilir? Her sene ziyaretçilerin akınına uğramaktadır - 1. Resim

AVŞA ADASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Marmara Bölgesi'nde bulunan Avşa Adası, Balıkesir iline bağlıdır. Temiz havası ve güzel sahiliyle ziyaretçilerin uğrak noktalarından biridir. Her sene İstanbul'dan her sene bölgeye yerli turistler gelmektedir.

Avşa Adası Kapıdağ Yarımadası çevresindeki adalar grubu içindedir. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı haline gelerek popülerliğini arttırmıştır.

Avşa Adasına İstanbul, Erdek ve Tekirdağ'dan kalkan deniz otobüsleri ya da feribot ile gidilebilmektedir.

Eskişehir, Bursa, İzmir gibi yakın illerden Avşa Adasına gitmek isteyenler Erdek iskelesine giderek buradan Adalar 1, Gestaş, Marmara Roro arabalı gemileri ile adaya geçebilir.

Avşa adası nerede, nasıl gidilir? Her sene ziyaretçilerin akınına uğramaktadır - 2. Resim

AVŞA ADASI GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Konsept yapısı ve birbirinden güzel özellikleri sebebiyle Avşa adası yerli ve yabancı turistlerin birinci tercihidir. Bununla beraber ulaşımı da oldukça kolaydır.

Avşa Adası Marmara Denizinde bulunmaktadır. Bu ada Marmara Adaları olarak isimlendirilen ada grubu içerisindedir. 

Avşa Adası, Mavi Bayraklı Altınkum ve Ayazma plajları, tarihi Çınarcık koyu, doğal güzellikleriyle Gündoğdu Koyu ve çeşitli su sporları, tekne turları gibi birçok imkanıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil yaşatmaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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