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Elhamra Sarayı nerede? Mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elhamra Sarayı nerede? Mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekti
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Mimari yapısı ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Elhamra sarayı, uzun süredir sanatseverleri ilgini çekiyor. Günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Elhamra sarayı nerede? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

İspanya'nın güneyinde yer alan Elhamra Sarayı, tarihi bakımından oldukça zengindir. Görenlerin kendine hayran bıraktığı bu eşsiz yapı, yalnızca bir saray değil bir kültürün de sembolüdür. 

İslami Arap mimarisinin Kalʿatü'l-Hamrâ mimari anlayışı ile yapılan saray ve kale olarak kullanılmış tarihi binadır. Her sene milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. 

Elhamra Sarayı nerede? Mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekti - 1. Resim

ELHAMRA SARAYI NEREDE? 

Elhamra sarayı İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Granada şehrinde yer alır. 13. yüzyılın ortalarında inşasına başlanılmıştır. Görkemli saray zaman içinde eklentilerinin de tamamlanmasıyla beraber 142 bin metrekaredir. Süslüme tarzı, bahçeleri ile ihtişamını koruyor.

Görenleri kendine hayran bırakan Elhamra Sarı Gırnata Emiri Muhammed Nasır döneminde bugünkü görünümüne kavuşmuştur. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan El Hamra Sarayı, her sene dünyanın çeşitli ülkelerinden milyonlarca turisti ağırlıyor.

İslam medeniyetini tanımak, mimari yapısını incelemek adına bölgeye gelen turistler, sarayın eşsiz botanik bahçesinde de geçmişin büyüsüne kapılıyor.

Elhamra Sarayı nerede? Mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekti - 2. Resim

ELHAMRA SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Türkiye'den Elhamra Sarayı'a girmek isteyenler ilk olarak İspanya'ya ulaşmalıdır. İstanbul'dan Madrid ya da Malaga şehrine direkt olarak uçuşlar mevcuttur. Malaga, Elhamra'ya ulaşım açısından en kısa ve rahat bir güzergah seçeneğidir. 

Madrid'den Granada'ya trenle yaklaşık 3.5 - 4 saat sürmektedir. Bununda dışında otobüsle de  5 saatte seyahat edebilirsiniz. Granada şehir merkezinden Elhamra Sarayı'na yürüyerek 15-20 dakikada ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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